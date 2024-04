El desencuentro en “Espejo Público” de Gema López a raíz de las últimas declaraciones de Dabiz Muñoz: “¿Cuántas madres pueden dar cocochas a sus hijos?"”

Las recientes declaraciones del reconocido chef Dabiz Muñoz en "El Hormiguero" han desatado un intenso debate sobre la alimentación infantil. En una entrevista, Muñoz compartió detalles sobre la dieta de su hija de seis meses, generando diversas opiniones entre los espectadores y colaboradores de programas como "Espejo Público", destcando la de Gema López, que se posicionó en contra del galardonado mejor chef del mundo.

Un menú que trae cola

El chef reveló que su hija consume platos elaborados con ingredientes de alta calidad, como filetes rusos de gamba roja y cocochas confitadas, argumentando que busca generar una base de datos en su mente para que crezca con una relación saludable con la comida. Desde la sección de "Más Espejo" del programa matutino "Espejo Público", Lorena García expresó su apoyo a la medida de Muñoz, señalando que cada vez más colegios fomentan una alimentación saludable entre los niños.

Desacuerdo total por parte de Gema López

Sin embargo, Gema López adoptó una postura más crítica hacia las declaraciones del chef. Gema López argumentó que la vida se trata de encontrar un equilibrio y que las restricciones excesivas pueden generar efectos contraproducentes en los niños, como el comportamiento de buscar alimentos prohibidos. Gema López hizo hincapié en la falta de accesibilidad de ingredientes gourmet como las cocochas para la mayoría de las familias y cuestionó la rigidez en la alimentación propuesta por Muñoz. En contraste, defendió una educación alimentaria más flexible, basada en el consumo variado y equilibrado de alimentos.

"Yo creo que la vida es un término medio. Primero, no hay menú de colegio que tenga un presupuesto para cocochas, desgraciadamente. Insisto, ¿sabéis lo que ocurre cuando a un niño le prohíbes algo? Que roba las galletas a los demás". Creo que no tiene que ser una dieta habitual, porque hay que saber los riesgos que tiene, pero de vez en cuando hay que normalizar determinadas cosas. Me encantaría saber la cantidad de madres que tienen niños de seis meses, cuántas le pueden dar cocochas. Yo no soy nada estricta con la alimentación, tengo una hija que es omnívora, lo come todo y le encanta; y le va bien, no, fenomenal. En mi casa nos educaron a que lo que hay en el plato, se come", sentenció la colaboradora del matinal de Antena 3.