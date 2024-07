¿Quiénes son los próximos invitados en '¡De viernes!'?

Si algo funcional no lo cambies, es lo que seguramente habrán pensado en '¡De viernes!'; el programa de Telecincocontinúa su recorrido veraniego con una fuerte presencia de la familia Campos. Esta vez, Carmen Borrego y su esposo, José Carlos Bernal, serán los próximos invitados en sentarse ante el plató de los viernes por la noche de Mediaset. La noticia ha sido confirmada durante una rueda de prensa en la que se realizó un balance de temporada del formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La pareja (Carmen y José Carlos), que celebra su décimo aniversario, harán su primera aparición conjunta en televisión este viernes. Este evento promete ser unos de los momentos más destacado en '¡De viernes!', dado que Carmen Borrego y José Carlos Bernal nunca antes han compartido pantalla como pareja. Este detalle fue subrayado por los productores del programa, generando expectativas entre los seguidores del programa y los fans de la familia Campos.

El programa ha centrado gran parte de su contenido reciente en la familia Campos, comenzando con la vuelta de Terelu Campos a Telecinco. Terelu no solo habló del embarazo de su hija, Alejandra Rubio, sino que también se estrenó como colaboradora del programa con una entrevista al padre del bebé, Carlo Costanzia. Ahora, la atención se desplaza a Carmen Borrego, añadiendo otra capa a la continua narrativa familiar que ha capturado la atención del público televisivo y de la prensa rosa.

Carmen Borrego De Viernes

Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, comentó sobre la posible incorporación de Alejandra Rubio al programa en un futuro. Aunque no confirmó nada específico, dejó la puerta abierta para que Rubio se sume como colaboradora. "Los colaboradores van fluyendo y no te diría ni que sí ni que no. Si te dijera que no, te mentiría, que diría un gallego", explicó Guerra. A pesar de esto, aseguró que "están contentos con el actual equipo de colaboradores", compuesto por Terelu Campos, Antonio Montero, Ángela Portero, Patricia Pérez y José Antonio León, y que "no planean cambios a corto plazo".

Por su parte, Julia Tapia, directora del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, expresó su satisfacción con la participación de Terelu Campos en '¡De viernes!'. Terelu, quien ya tiene su lugar fijo como colaboradora semanal, podría también aparecer ocasionalmente como invitada. "Estamos muy contentos con Terelu", afirmó Tapia. "Cuando tenga una noticia, ella o su familia, valoraremos entrevistarla desde el otro lado", añadió, sugiriendo que Terelu podría seguir ofreciendo contenido interesante tanto como colaboradora como invitada.