Carmen Borrego se acuerda de su hijo después de la comida de Terelu y Costanzia

El pasado fin de semana, Carlo Costanzia y Terelu Campos hicieron alarde de su buena relación durante una entrevista en el programa ¡De viernes!, donde respondieron a las preguntas relacionadas con el embarazo de Alejandra Rubio.

Tras este encuentro, Terelu citó a su hija y a su yerno en su casa para compartir una comida el pasado domingo. Esto ha levantado las especulaciones de la prensa y ahora ha sido Carmen Borregola que ha opinado: "Yo no soy portavoz de la familia, los que tienen que hablar son los protagonistas. Fue una comida normal y creo que que mi sobrina vaya a casa de mi hermana no es noticia porque va tres o cuatro veces", ha comenzado la hermana de la presentadora.

Posteriormente, la menor de las Campos ha mencionado a su hijo José María Almoguera, con quien la relación está completamente quebrada: "Lo que sí sería noticia es que mi hijo viniera a comer a mi casa, eso sí que lo sería. Para mí, sería la mejor noticia que podríamos dar, te lo puedo garantizar. Creo que, en alguna ocasión, Carlo ya había estado en casa de mi hermana con más gente. En esta ocasión también había otras personas porque ha venido familia de Málaga".

Finalmente, el matinal ha mencionado que el encuentro duró aproximadamente dos horas y un chófer llevó y recogió a la pareja, que regresaron a su casa sobre las 17:30 horas.

Una exclusiva y un vínculo roto

Poco se iba a imaginar la hija de María Teresa Campos que mientras ella se encontraba en 'Supervivientes', José María Almoguera iba a dar una famosa exclusiva junto a su exmujer, Paola Olmedo, en la que explicaban los motivos de su separación y cargaban contra Borrego: "Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo (...) Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre", aseguró en la revista Semana, reprochándole también que la hermana de Terelu anunciase el embarazo de su exnuera en una revista. "Cuando nosotros decidimos que no queremos anunciarlo, nos proponen que lo haga otra persona, en este caso mi madre, pero el caso es que no se iba a hacer", relató y aseguró que le rogó que no lo hiciese.

José María Almoguera y Paola Olmedo Semana

Ante esto, la colaboradora ha intentado mantenerse ajena a la polémica y en varias ocasiones ha mandado su deseo de hacer las paces con su hijo: “Ojalá me cruzase con él porque no tengo ningún problema en verlo. Al revés, me encantaría, me encantaría poder abrazarlo”, ha asegurado.