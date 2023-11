La reflexión de David Gandy en 'El Hormiguero' sobre las ventajas que tienen las modelos mujeres

El modelo británico, el más famoso del mundo, David Gandy visitó anoche por primera vez 'El Hormiguero' para charlar sobre su brillante carrera y proyectos. Gandy se convirtió en un rostro (o torso) muy familiar tras protagonizar las sucesivas campañas de un conocido perfume de la firma Dolce & Gabbana.

David contó para empezar que tiene familia en España: "Mis hermanas viven aquí desde hace más de 30 años, y también tengo más de 6 sobrinos españoles".

Han pasado 17 años del primer anuncio del bañador blanco (de Light Blue) y ya han rodado 4 anuncios: "Tengo mucha suerte de trabajar con Dolce & Gabbana, que son unos visionarios y que trabajan muy diferentes a cómo suelen trabajar las marcas con sus embajadores".

A Gandy le encantan las galletas. ¿Qué sacrificios hace para llegar en forma a los anuncios? "Entreno mucho más y como más (unas 4.000 calorías). Lleva mucho esfuerzo: antes, con 26 años, era más sencillo que ahora con 43".

"La dieta mediterránea es mucho mejor que la inglesa. Procuro no comer ultraprocesados, sigo la dieta de aquí", explicó respecto a su alimentación como top model.

¿Cómo empezó en el mundo de la moda? "Estaba en la universidad y un amigo me presentó a un concurso que gané. Fue hace 23 años. En el sector entonces lo que se llevaba era el andrógino, pero yo me negué a adelgazar y cada vez estaba más musculado, y cuando llegamos a ese punto que buscaban ese perfil para el anuncio de D&G, me lo llevé".

¿Qué ventajas tienen las mujeres respecto a los hombres en el mundo de la moda? "Es uno de los pocos sectores del mundo donde ganan más las mujeres, y es verdad que se lo merecen porque generan más. Yo quería romper ese techo, llegar a ese caché. En la clausura de las olimpiadas de Londres hubo 7 modelos y yo", aseguró Gandy.

El modelo británico tiene un lema que es más importante a lo que dices que no que a lo que dices que sí. "Yo siempre le he sido muy fiel a las marcas que confiaron en mí. Le he dicho que no a otras muchas marcas porque quería 'vengarme' de esas marcas que me rechazaron cuando no era famoso".

"Si intentas seguir constantemente la moda y cambiar tu estilo no eres fiel a ti mismo. Tener estilo es ser fiel a tu look, como Steve McQueen", reflexionó David Gandy.

¿Dónde se ve dentro de 5 años? "Jubilado en una playa en España, eso sería maravilloso", bromeó el modelo.