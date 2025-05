Aitana reflexiona en 'El Hormiguero' sobre su peor error: "He intentado ser perfecta"

Aitana ha sido la invitada de esta noche en 'El Hormiguero', obteniendo la ansiada tarjeta platino del programa apenas un día después de que también se hiciera con ella Elsa Pataky. A punto de publicar su cuarto álbum, 'Cuarto Azul', la joven se ha sincerado con Pablo Motos sobre la complicada etapa que ha atravesado y la gran evolución que ha tenido durante estos últimos años.

Captura Aitana y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Aitana se sincera sobre la necesidad de "ser perfecta"

De hecho, ella misma reconoce que ha cometido un gran error durante su carrera, y es el de querer ser "la chica perfecta". De ahí, que uno de los temas que más le gustan del disco y, donde cuenta con la colaboración de Alaska, lleve ese nombre. "No creo que sea culpa de la gente o de la prensa, pero, sin querer, yo lo he hecho mal, porque he intentado todo el tiempo ser la chica perfecta", asegura. "He intentado no salirme de la línea, que no me criticasen y gustar a todo el mundo, porque me daba pánico que me criticasen".

Captura de Aitana en 'El Hormiguero' Antena 3

"La he cagado bastante"

Tal y como ha compartido la cantante con el presentador, desde el principio de su carrera ha sentido una fuerte dualidad: "O me han querido mucho, o me han criticado". "Siempre he intentado seguir esa línea de perfección". Una situación que se ha ido agravando con el tiempo, sobre todo a la hora de hacer bailes y pasarlo bien. "Yo no quiero ser perfecta", ha sostenido la joven. "Soy una chica muy vulnerable, normal y bastante controladora, pero también con muchos miedos", se ha definido. "También la he cagado bastante".