El Reggeaton llega a los informativos: "Me gusta que se toque el toto"

Todos los estudiantes de Periodismo y de Comunicación Audiovisual guardan un recuerdo especial del momento de comenzar las prácticas con cámara durante la última etapa de sus estudios. En mayor o menor medida estas jornadas maratonianas suelen ir acompañadas de un enamoramiento absoluto por el medio, o la decisión tajante de que no es para ellos. Pero un par de estudiantes se han hecho virales por la manera especial que tienen de ponerse a prueba delante de las cámaras para practicar cómo presentar unos informativos: con letras de reggeaton.

La práctica consiste concretamente en que los futuros profesionales sean capaces de leer cualquier cosa ante las cámaras sin perder la compostura ni entrar entra en una espiral de risas descontroladas. Por eso tiene valor lo hallado por el tuitero @ceciarmy que nos regala un vídeo con interpretaciones magistrales del género como ‘Fanática de lo Sensual’ o ‘Gato de Noche’ y ‘Holanda’, que ya acumulan más de dos millones de reproducciones. Marta Fernández y su compañero están en Málaga y deciden grabar las sesiones con reggeaton.

Según cuenta la historia el compañero de Marta le propone hacer una gracia con letra de reggeaton ylo que decía, teleprompter mediante. Lo hicieron varias veces y lo recopilaron. Pero era inevitable y acabó en TikTok. "No estoy acostumbrada a tanta repercusión", dice Marta, "pensé que mis jefes me iban a echar". Pero de momento no ha sido así. Es inevitable reírse con letras como "Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello, desde que toy haciendo chavo con cojone ahora pa toas soy bello" y".

La propia Marta confiesa que algunas, "las habré oído en alguna discoteca, pero nunca me las aprendo, no soy capaz de memorizarlas", al tiempo que reconoce que "no soy muy partidaria de esas canciones". Las felicitaciones se acumulan: "Hay gente que me escribe diciendo que es la única vez que se ha reído en toda la semana". El vídeo demuestra que se pueden dar noticias al ritmo gracioso de letras ofensivas y es un gustazo verles sudar para contener la risa.