La reina de la música disco aterriza en "El Hormiguero"

Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades; recién aterrizada desde Newark, Nueva Jersey, la inigualable y asombrosa majestad de la música disco. Gloria Gaynor visita esta noche "El Hormiguero" por primera vez en su vida. La música no para tras la visita anoche de Ana Guerra, ya que el programa insignia de Antena 3 tendrá en su plató a la máxima exponente de la música disco, autora de una canción que es leyenda viva de la música como es "I Will Survive". Pablo Motos recibirá a la cantante estadounidense antes de su gran concierto el próximo sábado 12 de octubre en el WiZink Center de Madrid.

Una leyenda viva sobre los escenarios

Nacida el 7 de septiembre de 1943 en Newark, Nueva Jersey, Gloria Gaynor inició su carrera musical en los años 60 como integrante de la banda Soul Satisfiers. En 1965 lanzó su primer sencillo, "She'll Be Sorry / Let Me Go, Baby". Su gran ascenso llegó en la década de los 70 cuando, de la mano del productor Meco Monardo se convirtió en una de las grandes figuras de la era disco. Su mayor éxito, "I Will Survive", lanzado en 1978, se transformó en un himno de empoderamiento femenino, siendo una de las primeras canciones en expresar la independencia de una mujer tras una ruptura amorosa. Este tema sigue siendo relevante y popular en discotecas y karaokes de todo el mundo.

Otro de sus grandes éxitos fue la versión de "Never Can Say Goodbye" de The Jackson 5, y más tarde triunfó con "I Am What I Am", que también se convirtió en un himno motivacional. Gaynor tuvo una exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar en 1980, y a lo largo de su carrera, su música trascendió fronteras. A pesar de que su popularidad ha disminuido, sigue siendo una leyenda, siendo incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance en 2005. En los últimos años, se ha enfocado en la música góspel y publicó un libro titulado "We Will Survive".

La artista visitará por primera vez el programa de las hormigas más famosas de la televisión española, dos días antes su concierto multitudinario en el corazón del WiZink Center de Madrid, el próximo día de la Hispanidad y celebración por la Virgen del Pilar, 12 de octubre.