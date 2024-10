Ana Guerra revela en 'El Hormiguero' la canción de Eurovisión que rechazó: "Ella lo hizo fenomenal..."

Ana Guerra, la cantante tinerfeña que se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2017', ha sido la protagonista de la última entrega de 'El Hormiguero', donde ha acudido para presentar su nuevo álbum "Sin final" y hablar sobre su inminente boda con el músico y actor Víctor Elías. La artista, que está en un gran momento tanto profesional como personal, ha compartido detalles de su nueva música y su vida privada, en una divertida conversación con Pablo Motos.

La extriunfita ha presentado su nuevo disco, "Sin final", un álbum que, según explicó, "trata sobre la superación personal y cómo convertir las heridas en fortalezas". El proyecto, que fusiona sonidos electrónicos y ochenteros, ha sido un proceso catártico para la cantante. "Este disco sale de una catarsis personal y, de alguna manera, tres años después con este álbum digo que cuando todo es negro, siempre se puede salir adelante", ha comentado Ana, describiendo la esencia de su trabajo. En la portada del disco aparece una cicatriz que comienza a sanar, un símbolo de la temática de transformación personal que recorre todas las canciones. Guerra ha explicado que el hilo rojo que cubre esa cicatriz simboliza la conexión que tiene con sus seguidores: "Mi música me une con mucha gente que no conozco, y esa es una de las cosas más bonitas de mi carrera". Asimismo, el álbum incluye colaboraciones con artistas como Chenoa y Coti. Ana Guerra ha confesado que Chenoa siempre fue su favorita de 'Operación Triunfo' y ha bromeado sobre el famoso incidente de "la cobra" entre Chenoa y David Bisbal. "Lo de la cobra habría que estudiarlo", ha dicho entre risas.

Ana Guerra se casará con Víctor Elías el próximo 31 de octubre, y durante el programa, Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de preguntarle sobre los preparativos. Ana ha confesado estar más nerviosa por la boda que por el lanzamiento del álbum: "Con el disco he hecho lo que me da la gana, pero con la boda no tengo experiencia, nunca me he casado antes", ha bromeado. Sobre su rol como novia antes de la boda, la cantante ha admitido que su actitud ha cambiado en el último año. "Si me hubiera casado hace un año, habría controlado todo hasta el último detalle, incluso la última gamba. Ahora solo espero que todo salga bien”, ha dicho, mientras revelaba que los reyes de España están invitados a la ceremonia. Pablo Motos, divertido, le ha comentado: "Si hay una conga y van los reyes, ellos tienen que ir primeros por protocolo". Ana también ha contado que fue ella quien tomó la iniciativa para pedirle matrimonio a Víctor Elías. "Sí, fui yo quien se arrodilló. Llevaba un mes guardando el anillo en una bota porque no sabía dónde esconderlo. Al final, un domingo me levanté y pensé: ‘Es hoy’. Lo hice delante de su familia, y fue un momento muy especial", ha relatado la cantante. Además, ha revelado que, poco después, Víctor también le propuso matrimonio de una forma muy peculiar: "Me pidió matrimonio cuando me levanté, fui al baño y después me lo pidió. Fue un momento extraño, pero él dice que soy más guapa recién levantada", ha contado entre risas.

Por otra parte, durante la charla, Ana Guerra ha aprovechado para pedirle a Pablo Motos algún consejo matrimonial, dado que el presentador lleva varios años casado. Motos le dio un sabio consejo: "No te acuestes sin haber resuelto los problemas. Dormir con un conflicto solo lo agrava. Es importante hablarlo antes de irse a la cama". Ana ha coincidido con él y ha añadido que ya ponen en práctica esa filosofía en su relación. "Preferimos hablarlo antes de dormirnos enfadados. Al día siguiente sería peor", ha afirmado. Pablo Motos también ha compartido una frase que su esposa suele decirle cuando discuten: "¿Vamos a fastidiar el día por esto?". Según el presentador, esa frase siempre logra desactivar cualquier conflicto.

La entrevista estuvo repleta de momentos divertidos y anécdotas curiosas. Uno de los más graciosos fue cuando Pablo Motos le ha preguntado por qué no le había traído "pezoneras" como hizo con la periodista Nieves Herrero. Ana Guerra, avergonzada, ha explicado que un día, por error, llevó una pezonera en la misma bolsa donde guardaba sus discos promocionales. Nieves Herrero, sin saberlo, encontró la pezonera y pensó que era una esponja de maquillaje. "En ese momento me quería morir", ha recordado Ana entre risas. Además, la cantante ha hablado sobre su colaboración en el encendido de las luces de Navidad en Madrid, donde tuvo una curiosa coincidencia con el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "Estaba a punto de salir y me moría de ganas de hacer pis. Al final, lo hice en una papelera, justo cuando el alcalde estaba en otra haciendo lo mismo", ha relatado riéndose.

En otro orden de cosas, Ana Guerra también ha mencionado que ha lanzado una edición especial de su disco que incluye un frasco de colonia con un mensaje oculto dentro, como un gesto de agradecimiento para sus seguidores. Además, durante la entrevista, le ha firmado y dedicado un disco a Pablo Motos con una emotiva dedicatoria: "Gracias por ser el mejor presentador y compañero del mundo. Te quiero". Pablo, agradecido, respondió: "Es recíproco". Antes de terminar la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado si ella había rechazado cantar 'SloMo' a lo que Ana Guerra ha sido clara: "Esa canción me llegó y yo decidí rechazarla. Sé que Chanel lo hizo fenomenal y que yo no lo hubiera hecho mejor que ella".

Finalmente, la noche ha culminado con una dinámica habitual de 'El Hormiguero': sortear un coche. En esta ocasión, dos espectadores del público han tenido la oportunidad de ganar un Mini Cooper S descapotable, pero, lamentablemente, ha perdido en el desafío propuesto por el programa. Con humor, anécdotas y momentos emocionantes, Ana Guerra ha dejado claro que está viviendo un momento de plenitud, tanto en su vida personal como profesional. Sin duda, la cantante continúa conquistando al público con su autenticidad y carisma.