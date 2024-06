Rocío Madrid desmiente los rumores sobre su veto en las galas de 'Supervivientes 2024'

La presentadora andaluza Rocío Madridha utilizado sus redes sociales para abordar y desmentir los rumores sobre un posible veto en su contra en las galas de 'Supervivientes 2024'. Desde su salida temprana del reality de Telecinco, Madrid se ha encontrado en el centro de una polémica que ha puesto en entredicho la imparcialidad del programa y el trato a sus concursantes.

Desde su estreno, 'Supervivientes 2024' ha estado rodeado de controversias, con acusaciones de favoritismo y manipulaciones por parte de la organización. Rocío Madrid, la primera expulsada de esta edición, avivó estas sospechas al confirmar públicamente algunas de las acusaciones hechas por Kiko Matamoros sobre el manejo del programa. Este descontento llevó a muchos a especular sobre un posible veto de la cadena Mediaset, especialmente debido a la ausencia de Rocío Madrid en las galas y debates posteriores a su expulsión.

En respuesta a estas especulaciones, la actriz decidió aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram. En su comunicado, la presentadora desmintió rotundamente estar vetada por la cadena. "Para zanjar ya este tema. Primero, no estoy vetada en ningún sitio. Segundo, no borré las historias. Estas duraron las 24 horas que duran siempre. Tercero, no voy a las galas porque emocionalmente no puedo. Me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental", explicó Madrid.

Con estas declaraciones, Rocío Madrid pone fin a las especulaciones sobre su supuesto veto y aclara que su ausencia se debe a motivos personales y de salud mental. La actriz y presentadora subrayó la importancia de su bienestar emocional, destacando que su decisión de no participar en las galas es una medida de autoprotección.

Además, Madrid quiso enviar un mensaje positivo al equipo de 'Supervivientes': "Les deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (o pueda) seguir vinculada con ellos. Y con esto, termina para mí toda esta historia". Con estas palabras, la exconcursante reafirma su posición crítica respecto al programa, pero al mismo tiempo cierra cualquier posibilidad de continuar en medio de la polémica.