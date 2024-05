Kiko Matamoros carga contra Carlos Sobera por "Supervivientes": "Mintió como un bellaco"

Ayer fue una noche movida en "Supervivientes". La organización del concurso decidió expulsar de forma disciplinaria a Ángel Cristo Jr. por sobrepasar los límites geográficos que los participantes deben respetar, una infracción que incluso obligó a actuar a las autoridades de Honduras.

Por supuesto, el hijo de Bárbara Rey no se tomó nada bien el castigo y se enfrentó a Carlos Sobera en pleno directo, sacando a relucir uno de los episodios más bochornosos del reality show: la agresión que él sufrió de parte de Arantxa del Sol y que el programa ocultó hasta que la propia modelo la hizo pública.

"La productora era consciente de todo lo que pasó y si Arantxa no lo hubiera sacado... Hace un mes tenía que estar fuera", se quejó un indignado Ricky, amigo de Ángel Cristo Jr. Sobera se vio acorralado y tuvo que interceder por la productora, explicando que intentó mantener en secreto la agresión porque el principal afectado no quiso denunciarla.

Bombazo en “Supervivientes 2024”: Ángel Cristo, expulsado de manera fulminante Telecinco

"Deja de decir mentiras porque no estabas allí, por favor. A Ángel se le preguntó si quería denunciar o no los hechos y prefirió no denunciarlo. Cuando ella lo ha confesado, la decisión de la cadena ha sido radical y se la ha separado del programa", espetó Sobera al amigo de Cristo.

Una explicación que no ha convencido a Kiko Matamoros, quien recientemente ya avisó de que "no se han contando ni los motivos ni cómo actuó el programa, la productora, y el carácter de la agresión, que fue infinitamente más grave de lo que se ha contado".

Ahora, desde "Ni que fuéramos Shhh", el tertuliano vuelve a cuestionar no solo a la productora de "Supervivientes" por su actuación ante la agresión, sino a Carlos Sobera por intentar cubrir lo sucedido.

'Ni que fuéramos Sálvame' Fabricantes Studio

"Me parece un grandísimo profesional y un tipo simpático, pero ayer no fue su mejor noche, posiblemente porque le pusieron en una situación muy difícil de solventar", comienza diciendo Matamoros sobre Sobera, al que acusa de "mentir como un bellaco en el plató porque le obligan a mentir, y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen".

Matamoros recalca que Sobera es solo el mensajero de sus jefes, la productora de "Supervivientes", y lamenta que su imagen se puede ver muy dañada por esta mala gestión de la polémica: "La gente no entiende que él solo es un señor que está sirviendo un plató que le han cocinado en otro lado, y él ha quedado fatal. Hoy ha recibido muchas críticas".