RTVE apuesta por Dani Fernández y Abraham Mateo para amenizar la Nochebuena 2025

Aunque aún no haya terminado el verano, la Navidad está a la vuelta de la esquina y, después de haber planificado la parrilla para el nuevo curso televisivo, los grupos de comunicación tienen por delante definir la programación para el período navideño. Es el caso de RTVE, que ha anunciado cuáles serán los cantantes que acompañarán a la audiencia durante las fiestas.

Como viene siendo habitual, el ente público está preparando dos galas especiales y, después de haber contado con Rosario y Estopa en 2024, este año los protagonistas serán Abraham Mateo y Dani Fernández, en una clara apuesta por captar al público joven.

Talento joven

La música volverá a acompañar durante la época navideña con Abraham Mateo, uno de los jóvenes cantantes españoles con mayor proyección en el panorama nacional e internacional con tan solo 27 años. Además de cantante también es compositor, productor y actor y comenzó su carrera artística a los siete años, debutando en televisión a los nueve en el programa 'Menuda noche'. Meses después publicó su primer álbum, pero se dio a conocer en España a los 14 años con el éxito 'Señorita', que se mantuvo casi un año entre los sencillos más vendidos.

Por su parte, Dani Fernández es otro joven cantante y compositor español que se ha hecho a sí mismo y que acumula una larga trayectoria que se inició en 2006. Con 14 años recién cumplidos, fue elegido para representar a España en el festival Eurovisión Junior con el tema 'Te doy mi voz', que ese año se celebró en Rumanía, logrando un cuarto puesto.

Tres años después se unió a la boy band Auryn, una formación en la que también estaban sus cuatro amigos y compañeros Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco y David Lafuente. Auryn ganó gran popularidad después de participar en Destino Eurovisión, el proceso de selección para representar a España en Eurovisión 2011, quedando en segunda posición.

Tras la separación del grupo en 2016, Dani Fernández inició su carrera en solitario y desde entonces ha logrado grandes éxitos. Ha recibido varios discos de oro y platino por la venta de sus trabajos en España, el Premio Ondas 2022 por ser considerado "fenómeno musical del año" y el Premio Ídolo 2023 en la categoría de Música. A sus 33 años, el manchego Dani Fernández, destaca por su autenticidad y naturalidad y ha conseguido situarse entre uno de los cantantes más destacados del panorama musical actual.