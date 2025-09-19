La franquicia 'Padre no hay más que uno' se convierte en serie, pero sin Santiago Segura

Cuando Santiago Segura se fijó en la comedia argentina 'Mamá se fue de viaje' encontró a su particular gallina de los huevos de oro. El cineasta y actor español adaptó el largometraje en 2019 bajo el título 'Padre no hay más que uno' y el resto es historia. La película se convirtió en una franquicia compuesta por otras cuatro cintas que han arrasado en la taquilla y ahora, la saga se ha convertido en serie.

La historia pasará a la pequeña pantalla de la mano de Atresmedia y Amazon Prime Video, pero esta vez no hay rastro de su principal valedor, que en la saga cinematográfica se encargaba de dar vida al padre de familia, además de participar en la creación y escritura de las películas.

Según ha informado el grupo de comunicación en una nota de prensa, la ficción estará dirigida por Inés de León. En cuanto a los actores que formarán parte del elenco, Daniel Pérez de Prada y Mariam Hernández serán los protagonistas, dando vida al matrimonio de la familia Vicho Vaello. Junto a ellos, completan el reparto sus cinco hijos interpretados por Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero.

Trama

La serie se presenta como una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Sus protagonistas vivirán una nueva aventura familiar, ampliando el universo de 'Padre no hay más que uno' y recuperando a alguno de sus personajes más queridos por el público.

Tal y como se desprende de la sinopsis oficial, Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que "esto no puede ser tan difícil", pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige, y Juan Manuel de Vega, 'Padre no hay más que uno, la serie' es de nuevo una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora de la saga más taquillera del cine español en los últimos años, Bowfinger International Pictures, en asociación Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Prime Video.