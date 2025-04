RTVE culpa a la RFEF de la no actuación de Melody en directo: "No lo consideró oportuno"

Melody se apoderó el sábado de la pequeña pantalla durante la final de la Copa de su Majestad el Rey disputada en La Cartuja entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Lo que pudo ser un un espectáculo con mayúsculas, en su ciudad, ante cerca de 70.000 espectadores y con miles de ojos pendientes de la intérprete sevillana, se convirtió en un intento a medio camino, sobrio y sin alma en el que RTVE ha decidido cargar con toda la culpa a la Real Federación Española de Fútbol, organismo que se encargaba de la final. A través de Anne Igartiburu y ‘D Corazón’, el magacín de sobremesa de crónica social y prensa rosa que se emite los fines de semana en La 1, hemos conocido la versión de la televisión de todos los españoles y españolas.

Oportunidad perdida

La breve aparición de Melody en la final de la Copa del Rey ha provocado una auténtica oleada de críticas en redes sociales y medios especializados. Con tan solo 30 segundos de su canción Esa Diva emitidos desde un estadio vacío, la artista andaluza se convirtió en protagonista por lo escaso y desaprovechado del momento. Muchos espectadores consideraron que se había perdido una gran oportunidad de promocionar su candidatura para Eurovisión con una actuación a gran escala. Entre los comentarios más repetidos estaban la decepción, la sensación de estafa y la crítica a la falta de ambición por parte de los organizadores. “¿Tanto costaba hacerlo en directo con público?”, se preguntaban usuarios indignados en redes. Otros subrayaban que, siendo en Sevilla y con Melody como representante, se podía haber convertido en un momento icónico. La decepción se extendió a quienes esperaban una puesta en escena memorable para un evento tan seguido como la final de Copa. Lo cierto es que el breve corte dejó más dudas que entusiasmo y muchos señalaron a RTVE y la RFEF como responsables de esta ocasión perdida.

Tras el revuelo generado, Anne Igartiburu quiso explicar la ausencia de Melody en el directo de la Copa del Rey. Desde el plató de D Corazón, la presentadora comentó: “Nos hubiera encantado verla en directo como a vosotros, pero no pudo ser, porque la Federación no lo consideró oportuno, pero todo llegará”. Su tono conciliador no ocultaba cierta resignación ante la decisión. Días antes, José Pablo López, presidente de RTVE, ya había intentado desmarcar a la corporación de la polémica, asegurando a través de X: “No será porque RTVE no lo haya intentado”, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido. Así, tanto la cadena pública como la organización del evento han esquivado responsabilidades claras. Mientras tanto, la indignación del público continúa, alimentada por la falta de transparencia y la sensación general de improvisación. Para muchos eurofans, la actuación de Melody era una oportunidad de oro para enganchar al público general y construir una narrativa potente de cara al festival europeo. Una oportunidad que, de momento, se ha esfumado entre reproches y explicaciones poco convincentes.