Salva Reina confiesa en 'El Hormiguero' cómo era en su juventud: "Muy estudioso y obediente, pero me gustaba..."

'El Hormiguero' ha arrancado la última semana de noviembre con la visita de Kira Miró y Salva Reina, dos actores españoles de renombre que han llegado al programa para promocionar su próxima película: "Quién es quién". Bajo la dirección de Martín Cuervo, esta comedia se estrenará el 5 de diciembre, prometiendo risas y reflexión a partes iguales.

La trama de "Quién es quién" gira en torno a la familia Fuentes, cuyos miembros despiertan una mañana con los cuerpos intercambiados tras un extraño deseo de cumpleaños. A partir de ese momento, deberán lidiar con situaciones cómicas mientras aprenden a entenderse mutuamente en esta inesperada experiencia de "ponerse en el lugar del otro". En cuanto al programa, Pablo Motos ha comenzado la entrevista con una cálida bienvenida para los actores. "Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' Salva Reina y Kira Miró", ha dicho, mientras el público ha aplaudido efusivamente. "Da gusto que te reciban así", ha comentado Salva al sentarse junto a Kira en la mesa del programa de Antena 3.

Durante la conversación, ambos han hablado de su relación personal y profesional. "Esta es vuestra cuarta película juntos y vais a empezar la quinta, ¿verdad?", ha preguntado Pablo Motos. "Sí, estamos rodando ahora la quinta", ha confirmado Kira, quien ha bromeado sobre por qué suelen interpretar a parejas en la gran pantalla: "Creo que es porque se ahorran una habitación de hotel". Asimismo, Salva, por su parte, ha destacado cómo trabajar juntos facilita el proceso creativo. "Nos ayudamos mucho porque nos entendemos. Nos pasamos los textos y practicamos juntos. En esta película, Kira tenía que imitarme todo el tiempo porque interpreta a mi personaje tras el intercambio de cuerpos".

La película ha exigido a los actores salirse de su zona de confort. Kira ha comentado sobre el desafío de masculinizar su interpretación: "Tuve que alejarme de mi feminidad para que el público identificara que yo era el padre. Era raro en los ensayos, pero luego se te quedan cosas". Salva también tuvo que adaptarse: "Mi personaje era un adolescente, así que quedé con el actor que lo interpreta para proponer ideas. Fue un trabajo conjunto para lograr esa naturalidad". Entre risas, han compartido anécdotas del rodaje. "Kira me imitaba incluso cuando iba al baño", ha comentó Salva, mientras Kira respondía entre carcajadas: "Intentaba copiar sus movimientos, incluso su manera de caminar o sentarse".

Por otra parte, Pablo Motos ha aprovechado para preguntarles sobre cómo eran en su juventud. Kira ha confesado haber sido una estudiante sobresaliente y deportista, mientras que Salva ha recordado con humor que, aunque obediente, disfrutaba del "cachondeo". En cuanto a sus primeras experiencias con bebidas, Kira ha admitido haber probado combinaciones curiosas: "Ron con clipper de fresa o whisky con batido de chocolate", mientras Salva ha bromeado: "Mis amigos me decían 'prueba esto', y yo lo probaba. Siempre íbamos a lo más barato". Sobre los toques de queda, Kira ha destacado la confianza de sus padres: "Me dejaban decidir cuándo volver, lo que hizo que nunca llegara la última a casa". Salva, en cambio, ha admitido ser "el último en irse" en más de una ocasión.

Durante la entrevista, ambos actores han dejado clara la complicidad que comparten, tanto personal como profesionalmente. Salva incluso ha bromeado sobre su amor con Kira: "Me encantaría volver a ser pequeño para enamorarme de Kira otra vez tras ver su foto de joven". Además, ambos actores han hablado de sus métodos de preparación para los personajes. Salva ha revelado que en esta película cantaba canciones de Quevedo para entrar en su papel adolescente, mientras que Kira realizaba la haka de Nueva Zelanda para reforzar la masculinización de su personaje: "Era una forma de soltarme y conectar con la energía masculina".

En un momento más distendido, Pablo Motos le ha prometido a Salva una recompensa por sus frecuentes visitas al programa: "Llegarás a tener la taza de invitados platino como Kira, pero tienes que venir cinco veces más". Además, Salva no ha perdido la oportunidad de bromear sobre su afición por acumular puntos: "Tengo todas las tarjetas de puntos y hago cola por ellos, aunque no me gustan las colas".

Con la química y el talento de Kira Miró y Salva Reina como protagonistas, junto a la dirección de Martín Cuervo, "Quién es quién" promete ser una de las grandes apuestas del cine español para cerrar el año. Como ha resumido Kira al final de la entrevista: "Es una locura de película". Sin duda, una comedia que invita a reír y a ponerse, literalmente, en los zapatos del otro en este próximo mes de diciembre.