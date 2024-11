El look más navideño para ir a la oficina de Zara es el que Tamara Falcó ha llevado a su cita de los jueves con Pablo Motos

¿Quién dijo que los pantalones de lentejuelas no son para ir a la oficina? Pues Tamara Falcó nos ha dejado claro que sí lo pueden ser con este primer look después de cumplir 43 años, de lo más navideño de Zara, para su cita de los con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Porque si de la oficina te tienes que ir a la cena o comida de Navidad de empresa, el estilismo de la marquesa de Griñón es el perfecto. Las lentejuelas no tienen por qué ser aburridas o previsibles. Este año, el clásico vestido de lentejuelas se sustituye por los pantalones largos más brillantes que, además de componer looks de fiesta de lo más estilosos, son ideales para llevar también en looks casuales.

Unos pantalones de lentejuelas de Zara que Tamara Falcó ha llevado a su cita de los jueves con Pablo Motos en 'El Hormiguero', y los ha combinado con un jersey gris calentito y una blazer a tono. O lo que es lo mismo, un look con lentejuelas de lo más formal para ir a la oficina en Navidad. Por suerte, esto no es sinónimo de renunciar a las lentejuelas y es que las amantes del brillo están de enhorabuena porque una de las prendas más tendencia de cara a las fiestas navideñas y el perfecto sustituto del vestido clásico de Nochevieja este 2022 son los pantalones de lentejuelas. Por suerte, esto no es sinónimo de renunciar a las lentejuelas y es que las amantes del brillo están de enhorabuena porque una de las prendas más tendencia de cara a las fiestas navideñas y el perfecto sustituto del vestido clásico de Nochevieja este 2024 son los pantalones de lentejuelas.

Tamara Falcó con look de Zara. @tamara_falco

Y como nos cuenta Tamara Falcó en su cuenta de Instagram, no solo los pantalones de lentejuelas son de Zara, también la blazer y el jersey.