Seis parejas de famosos recorrerán América Latina en 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de RTVE

RTVE ha desvelado este lunes el título y el reparto completo de concursantes de 'Hasta el fin del mundo', la versión española de 'Race Across the World'. Este nuevo reality de aventuras se estrenará con Paula Vázquez como presentadora y buscará recuperar el espíritu de'Pekín Express', programa que ella misma condujo en su primera etapa en Cuatro.

En el concurso, seis parejas capitaneadas por rostros conocidos de la televisión, el cine, la música o las redes sociales se lanzarán a una competición por toda América Latina durante más de dos meses. Su objetivo será llegar a un destino final que desconocen, enfrentándose a la incertidumbre, la gestión de recursos limitados y la convivencia en situaciones extremas.

Los doce concursantes confirmados son: Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; NIA y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño.

Estas parejas competirán etapa a etapa, en un formato que ya es un éxito internacional tras su paso por la BBC y otras televisiones que lo han adaptado con buenos resultados.

En 'Hasta el fin del mundo', los concursantes no podrán utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como móviles o GPS, y dispondrán de una cantidad reducida de dinero para toda la travesía. Cada semana deberán llegar a un checkpoint, donde se registra su orden de llegada en un libro de viajes que determinará su salida en la siguiente etapa.

Ellos mismos deberán decidir qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar su presupuesto. En caso de quedarse sin fondos, podrán trabajar durante la ruta para conseguir algo de dinero extra.