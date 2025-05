Sofía Suescun avanza en 'Socialité' el posible ganador de 'Supervivientes 2025'

Sofía Suescun ha avanzado en 'Socialité' quien será el granador de 'Supervivientes 2025' tras recurrir a una conocida vidente. De ese modo, María Rosa ha predicho primero cuál es el futuro de Anita y Montoya, que podrían no acabar juntos, tal y como muchos creen. "Lo van a intentar, pero no va a funcionar", ha asegurado sobre la pareja que conocemos gracias a 'La isla de las Tentaciones'. Después de muchas idas y venidas, la aventura en Honduras no habría sido suficiente para reforzar su amor.

Captura del programa 'Socialité' con Sofía Suescun Telecinco

Una vidente avanza quién es el posible ganador de 'Supervivientes'

También la relación entre Laura Cuevas y su marido es bastante compleja, aunque todo parece indicar que "es un juego que tienen los dos y estaría pactado", detalla la vidente. Es decir, que se trataría de un montaje para tener presencia en televisión.

La vidente María Rosa en 'Socialité' Telecinco

Y, cuando por fin hacen la gran pregunta respecto al posible ganador, María Rosa responde de manera contundente que se trata de nada menos que de Montoya. "El ganador realmente va a ser Montoya", asegura. Sin embargo, también lanza una advertencia sobre Carmen Alcayde, "ya que puede darnos una sorpresa".

La audiencia de 'Supervivientes' le propina un duro golpe a Montoya con esta expulsión Telecinco

Algo, ante lo que desde el plató de 'Socialité' han destacado que esta vidente no suele equivocarse en sus predicciones y que posiblemente sea así. "Así lo tenéis. No se suele equivocar", ha remarcado Sofía. ¿Habrá acertado María Rosa?