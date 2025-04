La dirección de 'Supervivientes 2025' recula y obliga a Koldo a continuar

Giro de 180º grados en la experiencia de Koldo Royo en 'Supervivientes 2025', ya que el equipo médico del reality de Mediaset ha determinado que las condiciones físicas que presenta el chef le permiten seguir participando en el concurso de Telecinco a pesar de que todo indicaba ayer que abandonaría la isla de los famosos tras más de 50 días concursando. Además, los espectadores salvaron a uno de los nominados de la semana, hubo un beso pasional entre Anita y Montoya sumado a un reencuentro especial con Pelayo.

Un salvado y muchos besos

La gala estuvo cargada de emociones, como la salvación de Joshua, quien compartía nominación con Makoke, Manuel y Koldo. Laura Madrueño fue la encargada de desvelar la decisión del público en la tradicional ceremonia de las cuerdas. A su vez, se vivieron momentos de tensión y romanticismo: una bronca entre Anita y Montoya terminó en un inesperado beso nocturno, mientras que Pelayo protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja, Gonzalo, al que no veía desde hacía semanas. Todo esto en una noche en la que se esperaba con gran incertidumbre el informe médico que definiría el futuro de Koldo en el concurso. El concursante, visiblemente debilitado, fue evacuado para ser evaluado tras presentar síntomas preocupantes como mareos y falta de fuerza, lo que generó una gran preocupación entre sus compañeros y la audiencia.

A pesar de su delicado estado físico, el parte médico fue tranquilizador: tras someterse a diversas pruebas, se descartaron problemas graves y se diagnosticó una contractura muscular, lo que permitió su reincorporación al programa. No obstante, Koldo confesó a Carlos Sobera sentirse emocionalmente agotado, reconociendo entre lágrimas que su cuerpo “ya no responde como antes” y que no quería ser salvado.

A sus 66 años, expresó su tristeza por la posibilidad de abandonar, aunque agradeció profundamente el apoyo de su familia y del equipo. Su mujer le dedicó unas emocionantes palabras en directo, reafirmando su orgullo por todo lo conseguido en la isla, lo que conmovió visiblemente al concursante. En paralelo, la gala continuó con la habitual prueba de líder y el desarrollo de las tramas personales que mantienen en vilo a los seguidores.