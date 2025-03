'Supervivientes 2025' arranca con fuerza: el domingo, nuevos concursantes y el salto desde el helicóptero de Montoya

El reallity show más duro de la televisiónha empezado de una manera espectacular. Por fin, tras toda la intriga generada, se ha descubierto el papel de Terelu Campos en Honduras y ya hemos podido disfrutar de los siempre tan interesantes saltos al agua de los concursantes de cada edición desde el helicóptero. Ahora, Mediaset ha comunicado a través de una información que este próximo domingo habrá más sorpresas.

De hecho, el programa denominado 'Supervivientes. Conexión Honduras' (22:00 horas), presentado por Sandra Barneda será el momento escogido para que los espectadores puedas disfrutar de la llegada a la isla de Cayos Cochinos de la estrella de Telecinco, Montoya. Podremos ver su salto en helicóptero y, además, también han explicado que se confirmarán los últimos concursantes de esta edición.

Contenido exclusivo en Mitele PLUS

El comunicado publicado por el grupo de comunicación nos advierte que la gala comenzará antes su emisión con contenido exclusivo en Mitele PLUS, aunque no dan ningún detalle más de la hora del inicio de este servicio especial. Habrá que estar pendientes para no perdernos nada de la nueva aventura que nos trae el reallity show de Telecinco.

De hecho, según explican, "el concurso ha arrancado por todo lo alto, con su mejor estreno desde 2021 y como líder absoluto de su franja con un 22,7% de share". Unas cifras que la producción espera que se mantengan con sus próximas emisiones y, por ello, va a ofrecer el salto desde el helicóptero de sus últimos concursantes confirmados. No sólo el de José Carlos Montoya, ya que en ese mismo programa se conocerán el resto de participantes.

Se descubrirá otro misterio oculto

Igualmente, Mediaset también ha informado que esta gala, que se presenta espectacular, "acogerá la revelación de otro de los misterios ocultos en las aguas caribeñas que bañan los Cayos Cochinos y la celebración del primer juego de recompensa: ‘Los tentáculos de Medusa’, en que los supervivientes tendrán que aunar fuerzas para lograr en dos rondas, una por cada equipo, cruzar un puente sobre el agua, mientras uno de los integrantes de cada grupo resuelve un rompecabezas".

Más adelante, los espectadores podrán disfrutar de la celebración del primer 'Oráculo de Poseidón', "en el que los supervivientes podrán abordar los primeros lances de la convivencia en Playa Furia y Playa Calma". "Igualmente, se mostrarán cómo han transcurrido las primeras horas de Terelu Campos en Honduras, que está afrontando como un reto personal", concluye el comunicado.