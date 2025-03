Terelu Campos y su verdadero papel en 'Supervivientes 2025': la gran incógnita es desvelada

La nueva edición de 'Supervivientes 2025' ha arrancado con fuerza y, como cada año, los espectadores han estado atentos al esperado salto del helicóptero. Sin embargo, la primera gran incógnita de esta edición no estaba relacionada con las pruebas extremas ni con la convivencia en los Cayos Cochinos, sino con la participación de Terelu Campos. Desde que se confirmó su presencia en el reality, se especulaba sobre el papel que desempeñaría.

Durante la gala inaugural, Jorge Javier Vázquez ha conectado en directo con Terelu, quien ha aparecido en pantalla desde la cabaña VIP. Con un bañador fucsia y un pareo blanco, la presentadora ha dejado claro que, aunque se encuentra en Honduras, no es todavía una concursante oficial del programa. "Vamos a contar a lo largo de la noche qué va a pasar contigo. De momento, no eres concursante oficial de 'Supervivientes'. Entre otras cosas, porque si te presentaras, seguro que ganarías y nos quedaríamos sin emoción", ha bromeado el presentador de Mediaset. A pesar de no haber saltado junto a los demás participantes, Terelu no disfrutará de ventajas en la isla. Tal como ha aclarado Jorge Javier, deberá enfrentarse a las mismas adversidades: "Vas a estar como los demás, pasando hambre, durmiendo en el suelo rodeada de bichos, pescando para comer". Tras esto los dos periodistas de Telecinco han comenzado a bromear sobre el tiempo que lleva sin pescar Terelu. "Y que no me pescan ya te digo", ha apostillado siguiendo por la misma línea bromista la hija mayor de María Teresa Campos.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Su sorprendente decisión y el apoyo familiar

La noticia de su viaje a Honduras fue desvelada días atrás en 'De Viernes', generando un gran revuelo. Terelu misma reconoció que esta experiencia supone un gran desafío para ella: "No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 haciendo muchas cosas nuevas". Uno de los aspectos que más le ha costado ha sido separarse de su nieto, Carlo, nacido el pasado diciembre. "Tengo un sentimiento de muchísima pena", confesó. No obstante, ha contado con el apoyo de su familia, especialmente de su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio, quienes han expresado cierta preocupación por las condiciones extremas del programa.

Carmen, que participó en la edición anterior, señaló: "Sé lo mal que se pasa en la isla y mi hermana tiene ciertas limitaciones por la enfermedad que padeció. Pero también sé que superará las dificultades y dará espectáculo". Alejandra, por su parte, admitió que la decisión de su madre la tomó por sorpresa: "No me lo consultó, pero tampoco tenía por qué hacerlo. Me parece arriesgado, aunque sé que le han hecho muchas pruebas médicas".

Mientras el resto de concursantes viajaron el 3 de marzo, Terelu lo hizo un día después, lo que ha generado especulaciones sobre su integración en el grupo. En ediciones anteriores, la preconvivencia ha sido clave para establecer alianzas o generar tensiones iniciales. Su ausencia en este período podría jugar en su contra a la hora de las nominaciones. Su estancia en la cabaña VIP y su papel en el concurso eran todo un misterio hasta que a lo largo de la noche Terelu se ha lanzado del helicóptero y ha sido anunciada como concursante oficial del reality. "Yo tengo que decir que a diferencia de mi hermana me tiré desde más alto. A pesar de eso, olé por mi hermana", ha afirmado Carmen Borrego desde el plató de Madrid. "Ha sido un salto pequeño, pero tengo que confesar que he tragado agua. El salto lo he dedicado a mi hija y a su bebé", ha afirmado Terelu junto a Laura Madrueño.

Por otra parte, a través de las redes sociales, los espectadores no han tardado en pronunciarse sobre el estreno de 'Supervivientes 2025'. En plataformas como X, los comentarios han sido mayoritariamente positivos, destacando el dinamismo de la gala y la elección de un casting renovado. Muchos usuarios han celebrado la rapidez con la que se ha desarrollado la gala, evitando tiempos muertos y ofreciendo espectáculo desde el primer momento. Además, la presencia de Terelu Campos ha generado un gran impacto, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche. Con estos primeros datos, todo indica que esta edición podría convertirse en un nuevo éxito para Telecinco, canal que viene de otro éxito como es 'La isla de la tentaciones'.