Nagore Robles explica su ausencia en 'Supervivientes'

El reallity show más duro de la televisión, 'Supervivientes', comenzó ayer la edición de 2025. Una apasionante primera gala que dejó con la boca abierta a muchos espectadores, sobre todo por la revelación del papel que va a tener Terelu Campos en este concurso. Por fin, una de las grandes incógnitas ha sido desvelada. De la misma manera, también se ha conocido de manera oficial la presencia, próximamente, de Montoya en Honduras.

Entre las ausencias destacadas tras el casting, el nombre más repetido en redes sociales ha sido el de la presentadora y colaboradora de televisión, Nagore Robles. De hecho, hay que recordar que Telecinco ofreció a la vasca ser concursante en el año 2024 en sustitución de Carmen Borrego y ella lo rechazó. Eso sí, se comprometió a acudir en la siguiente edición. Cosa que al final no ha sucedido.

Declaraciones de Nagore Robles

Por ello, y tras el revuelo que se ha generado entre los aficionados al concurso, Nagore Robles ha tenido que explicar a través de un vídeo en sus redes sociales toda esta situación y, desde su punto de vista, los motivos de su ausencia en 'Supervivientes 2025'. "Quiero hacer este vídeo porque un montón de personas me están escribiendo diciendo: 'Oye, Nagore, ¿tú no prometiste que irías a Supervivientes? Yo no prometí que iba a ir a Supervivientes", explica en el inicio del vídeo de su cuenta personal de Tik Tok.

Además, puntualiza: "A mí me ofrecieron ir un mes después de que empezara el concurso porque una concursante abandonó y yo hubiera sido la sustituta. Y yo dije que llevan años ofreciéndome ir a Honduras y nunca había ido, con lo cual por qué iba a ir un mes después, donde evidentemente todo el mundo me iba a quitar cualquier mérito que tuviera de cualquier cosa que consiguiera y eso sí que no. Y entonces que de ir, iría el día 1".

Posteriormente, aclaró: "A mí nadie me ha llamado, con lo cual ni siquiera he tenido que decir ni si ni no. No me he podido sentar a escuchar ninguna propuesta que es algo que yo también dije que estaría dispuesta a sentarme y escuchar alguna propuesta, pero ni siquiera ha tenido que aceptar ni rechazar nada porque a mí nadie me ha llamado".

"Puede ser que no os hayáis enterado, porque con el revuelo de 'La isla de las tentaciones' de los lunes que están dando tantísimo contenido pues igual, es que no os habéis enterado. Pero estoy en un programa ("Bake Off") donde también se pasa muy mal, hay muchos nervios, es una aventura sin duda, todos los lunes a las 23:00 horas", concluye Nagore Robles.