¡Pillada histórica! Captan a Montoya en el aeropuerto para poner rumbo a 'Supervivientes 2025'

La nueva edición de 'Supervivientes 2025' está a punto de comenzar y uno de los fichajes más esperados parece haberse confirmado antes de tiempo. José Carlos Montoya, el sevillano que ha protagonizado los momentos más polémicos de 'La isla de las tentaciones 8', ha sido visto en el aeropuerto de Madrid rumbo a Honduras, lo que prácticamente asegura su participación en el reality de supervivencia de Telecinco.

A pesar de los esfuerzos de Mediaset por mantener su incorporación en secreto hasta la gala de estreno, unas imágenes filtradas han revelado que Montoya ha viajado a Honduras la noche de este pasado miércoles. La exclusiva, publicada por 'Look', muestra al andaluz intentando pasar desapercibido con un atuendo discreto: sudadera con capucha, gorra y gafas de sol negras. El sevillano no ha partido junto al resto de concursantes, que embarcaron en la madrugada del domingo al lunes, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su llegada como concursante sorpresa. Según el citado medio, la producción intentó minimizar cualquier filtración, haciendo que su facturación fuera gestionada por un trabajador del equipo y asegurándose de que pasara el control de seguridad sin ser identificado fácilmente. Sin embargo, su presencia ha sido detectada y las imágenes no han tardado en viralizarse.

Montoya, Manuel y Anita viven la hoguera final más impactante de la historia de 'La isla de las tentaciones 8' Mediaset

De 'La isla de las tentacione' a 'Supervivientes'

Montoya ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la última edición de 'La isla de las tentaciones', donde su relación con Anita Williams ha terminado de la manera más polémica posible. Su paso por el programa que ha estado marcado por la infidelidad de su pareja con Manuel y por un enfrentamiento final en la hoguera que ha dejado sin palabras a la propia presentadora, Sandra Barneda. Ahora, su fichaje por 'Supervivientes 2025' promete mantenerlo en el centro del foco mediático. Su temperamento impulsivo y su personalidad fuerte pueden convertirlo en una de las figuras más polémicas y seguidas del reality. Además, los rumores apuntan a que Anita Williams y Manuel González también podrían incorporarse a la aventura en algún momento, lo que trasladaría el drama sentimental de 'La isla de las tentaciones' a los Cayos Cochinos.

Otra de las personalidades captadas en el aeropuerto ha sido Terelu Campos, quien sí ha sido confirmada oficialmente por Telecinco. Sin embargo, su papel en el programa sigue siendo un misterio, ya que todo indica que no será una concursante oficial y que su presencia en Honduras responde a una "misión especial" que se revelará en la gala de estreno. Con un casting que incluye nombres como Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Beatriz Rico, Ángela Ponce y Joshua Velázquez, la nueva edición de 'Supervivientes 2025' promete ser una de las más explosivas de los últimos años. Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, se confirmará oficialmente el elenco completo y se despejarán las últimas incógnitas.