La declaración de amor de Bosco Martínez-Bordiú a Adara Molinero: "Estaré enamorado de ella hasta que me muera"

En pleno directo, Bosco Blach Martínez-Bordiú, concursante de "Supervivientes All Stars" y ganador de la última edición de "Supervivientes" le ha dedicado unas emotivas palabras a Adara Molinero, con la que mantuvo una relación durante el pasado año, tras su paso por el reality hondureño. Tras un bonito reencuentro entre ambos en la nueva edición de leyendas, ambos han mantenido una cercana amistad. "Estoy enamorado de Adara desde el día que la conocí y lo estaré hasta que me muera", dijo el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú a Jorge Javier Vázquez.

"Con perdón de Álex, el novio de Adara, ¿crees que lo vuestro se podría llegar a repetir?", preguntó entonces el presentador de Telecino. "Honestamente, estos días he podido ver a Adara y la veo tan feliz y tan estupenda que nunca me perdonaría estropear algo tan especial", respondió sincero Bosco.

Bosco y Adara concursantes de 'Supervivientes' Mediaset

El romance entre Bosco y Adara se hizo público el 30 de junio de 2023 en la gala final de "Supervivientes". En la recta final del reality ya se percibía una evidente química entre ambos concursantes que Carlos Sobera no tuvo el menor reparo en destapar. Acorralado, Bosco zanjó el tema con un beso a Adara confirmando así su "flechazo". "Ha estado pico y pala, es muy respetuoso, cariñoso, todo un caballero y buen chico", reaccionó Adara quien se mostraba "ilusionada" con la relación.

Fue entonces cuando surgieron los rumores de montaje que Molinero se encargó de zanjar en redes sociales: "Sólo él y yo sabemos lo que sentimos y nuestra historia. Fin". No podía ser más clara.

Perseguidos por los rumores de crisis, finalmente mes y medio después de comenzar su relación dejaron de seguirse en Instagram, señal inequívoca de que la ruptura era real. Y era Molinero quien lo confirmaba vía comunicado: "No, no estamos juntos. Él es una persona maravillosa. Le deseo lo mejor. Me quedo con el cariño que nos tenemos después de esos cuatro meses", comentó con una sonrisa. Bosco, por su parte, se despidió de su ex en redes con una romántica declaración: "Te amo de cualquier forma, en cualquier momento, de cualquier manera... Sí lo digo, amorch".