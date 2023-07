Adara muestra las secuelas de 'Supervivientes 2023' revelando cual fue el peor momento que vivió

‘Supervivientes’ se ha consolidado como el reality más extremo y salvaje de todos y prueba de ello son las declaraciones que muchos de sus ex concursantes realizan tras ser expulsados o tras finalizar una edición. Esta vez ha sido Adara Molinero quien ha querido revelar, mediante su cuenta de Instagram, las secuelas físicas que el concurso de Mediaset le ha dejado.

Adara confesando las secuelas que padece después de 'Supervivientes' Instagram

Antes de mostrar dichas heridas, la segunda finalista se dispuso a aclarar los comentarios que están surgiendo sobre su paso por el reality de Telecinco y su relación con Bosco Martínez Bordiú, ganador de la última edición. "Venía a hacer un vídeo dando mis explicaciones de todo lo que se está diciendo en la tele pero luego he pensado que para qué, si quien no quiere entenderlo nunca lo va a entender", sentenciaba la madrileña.

La modelo, que tras más de cuatro meses alejada de las redes sociales, inició una charla con sus seguidores permitiéndoles a estos que le preguntaran cosas sobre su concurso. "Llevamos mucho tiempo sin charlar. Me gustaría hablar con vosotros y contestar a vuestras preguntas", escribía para recibir multitud de preguntas.

Entre ellas estaba la de saber qué tipo de secuelas físicas tiene después de su estancia en las playas hondureñas. La ex superviviente no dudó en contestar con una foto de sus piernas en las que se podían ver todas sus cicatrices. Además de mostrar las heridas, Adara también confesó sus problemas con la comida e incluso con su periodo menstrual. "Sigo comiendo como un animal y tengo miedo continuamente a quedarme sin comida o que me la quiten. Tener hambre es lo peor del mundo. Por mucho que se explique, no sabes lo que es hasta que no lo vives, confesaba. En cuanto a su menstruación, la modelo ha reconocido que en el primer mes le bajó dos veces y desde entonces no ha vuelto a tenerla.

A pesar de todas las heridas físicas y psicológicas, Adara Molinero se muestra contenta por el concurso que ha hecho dejando claro que jamás le pasó por la cabeza abandonar esa experiencia.