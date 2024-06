Diego Arrabal suelta la bomba: "Olga Moreno no va a poder seguir en 'Supervivientes All Stars'"

El pasado domingo, fue la propia Olga Moreno quien confirmó desde Honduras que no estaba pasando por su mejor momento y que no se veía capaz de superar todas las adversidades que la isla caribeña le pone por delante en "Supervivientes All Stars". "No me veo con las mismas fuerzas. Ha sido un mal momento para venir. Me cuesta trabajo todo, tengo la cabeza fuera. No me gusta llorar delante de nadie y aquí es complicado. Te vas al mar, te lavas y ya está. Ha sido muy poco tiempo y creo que no debería haber venido", comentó entre lágrimas.

La empresaria andaluza acaba de sufrir la muerte de su madre, Rosa Obrero, que falleció a principios de junio tras una larga lucha contra una enfermedad. El golpe es muy reciente y a Moreno le cuesta poner el foco en su aventura hondureña. De hecho, ha sido una de las primeras nominadas, lo que implica que podría ser expulsada este jueves 27 de junio.

Diego Arrabal fue una de las voces que adelantó que Moreno había estado a punto de abandonar "Supervivientes All Stars" antes de tiempo, y tras la confirmación por parte de la sevillana de que no atraviesa su mejor momento anímico, el paparazzo mantiene su postura y afirma: "Si no sale este jueves, yo creo que no va a aguantar, según me dice mi fuente de Honduras. Tengo información de primera mano y ojalá Olga siga y gane el concurso, pero no va a ser así. O sale expulsada o no va a poder seguir".

Olga Moreno sufre un bajón y se derrumba en el 'All Stars': "No debería haber venido" Europa Press

Además, desde su canal de Youtube, Arrabal también se ha mostrado de lo más crítico con Antonio David. Cuestiona su repentino cambio de parecer sobre la participación de Olga Moreno en "Supervivientes All Stars". Hace unos días comentaba que él jamás hubiera aceptado un trabajo en una cadena que les ha hecho "tanto daño", pero poco después sorprendía en redes sociales pidiendo a sus seguidores que votaran para salvar a su exmujer.

"Me quedo sorprendido, si hace una semana estaba diciendo que no entendía que hubiera ido a 'Supervivientes' ni a una cadena que les había hecho tanto daño. Es todo una contradicción porque hace nada decía todo lo contrario. Creo que tiene que recapacitar porque no todo vale. Creo que no podéis… bueno, podéis hacer lo que os dé la gana, pero estáis quedando en ridículo", reprocha Diego Arrabal.