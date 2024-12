Susanna Griso y Gonzalo Miró viven su momento más tenso en 'Espejo Público': "No te lo perdonaré..."

'Espejo Público' ha vivido un momento de alta tensión este viernes, 15 de diciembre, cuando Susanna Griso y Gonzalo Miró han protagonizado un desencuentro en pleno directo. El intercambio de opiniones ha ocurrido durante un debate político que giraba en torno al frío saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en el Palacio de la Magdalena de Santander.

El debate ha comenzado con la valoración de la relación entre Sánchez y Ayuso, destacando cómo el presidente ha centralizado su atención en ella en años pasados, algo que habría generado tensión política entre ambos y entre sus formaciones políticas: PSOE y PP. Ha sido entonces cuando Gonzalo Miró, en tono irónico, ha comentado: "¡Pobre Isa, pobre Isa!". Estas palabras no han sentado bien a al resto de colaboradores y a la propia Susanna Griso, quien inmediatamente ha reprochado al colaborador el uso del diminutivo "Isa", calificándolo de despectivo. "Eso de 'Isa' es muy despectivo como acrónimo", ha afirmado la presentadora. Sin embargo, el hijo de Pilar Miró ha respondido molesto: "Tú tienes la costumbre de decir aquí que soy muy despectivo con los políticos. No es la primera vez que lo haces".

Gonzalo Miró en 'Espejo Público' Atresmedia

Por otra parte, el intercambio de reproches no se ha detenido ahí. Susanna Griso ha insistido en que el diminutivo podía ser ofensivo, comparándolo con cómo se sentiría Miró si lo llamaran "Gonzi". "¿Te gustaría que te llamaran Gonzi?", le ha preguntado. El tertuliano, lejos de sentirse afectado, ha respondido con tranquilidad: "No tengo ningún problema si me llaman Gonzi, Gon o Gonza". Sin embargo, el punto más tenso ha llegado cuando Susanna Griso le ha pedido que no la llamara nunca "Susi". "Pues a mí no me llames nunca Susi porque no te lo perdonaré jamás", le ha dicho en tono tajante. Gonzalo Miró, por su parte, ha respondido al instante: "De hecho, ya me lo dijiste. No hace falta que te pongas seria ni amenazante para decirlo".

El ambiente se tornaba cada vez más incómodo, hasta que Miquel Valls, copresentador del programa, ha intervenido con un toque de humor: "Este partido está muy interesante, pim, pam, pum". Su comentario ha provocado las risas del resto de los tertulianos y ha permitido cerrar el enfrentamiento, dando paso a otro tema de discusión en el programa de Atresmedia. No es la primera vez que Gonzalo Miró protagoniza momentos tensos en el programa, tanto con Susanna Griso como con otros colaboradores. Su estilo directo y sarcástico lo ha convertido en una figura polémica dentro del matinal de Antena 3 o de 'La Roca' en laSexta, donde su presencia siempre promete generar debate.