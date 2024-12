Susanna Griso desvela el mensaje que le envió a Sofía Cristo tras su encontronazo en directo

Sofía Cristo entró ayer en directo en "Espejo Público" tras la entrevista de Bárbara Rey en Telecinco. La DJ, que llevaba 67 días sin asistir a su puesto de trabajo como colaboradora del espacio de Antena 3, conectó con Susanna Griso y sus compañeros de plató y vivió un momento de tensión con la presentadora después de que le preguntase sobre su posible fichaje con Mediaset.

La hija de la vedette decidió tomarse un descanso de su trabajo en televisión por salud mental después de la publicación de las fotografías de su madre con Don Juan Carlos y el conflicto familiar con su hermano Ángel. Muy extrañada por los rumores sobre un posible fichaje de Sofía en Mediaset, Susanna Griso aprovechó para preguntarle sobre el asunto. "Tú pediste tranquilidad y reposo, pusiste por delante la salud mental. Que fichases por la otra cadena no me cuadraba, me parecía incomprensible", le espetó la presentadora a Sofía Cristo.

"Parece mentira, Susanna, teniendo mi teléfono. Podrías haberme puesto un mensaje. Tengo muy claro a dónde me dirijo. Hacia dónde quiero enfocar mi carrera. Si no he vuelto es porque no me veía preparada a nivel de salud mental. Necesitaba mi tiempo... No es fácil triunfar fuera de España, estoy intentando enfocar mi carrera lo mejor posible, pero me hubiera gustado que me llamarais (...) No he firmado nada con nadie, es mentira. Tengo proyectos pero nada que ver con Telecinco. Si no he vuelto a "Espejo" ha sido porque realmente no me veía preparada a nivel de salud mental... Intento enfocar mi carrera y ahora justo pasa esto", respondió la DJ, muy tajante y con tono de reproche.

Susanna Griso Gtres

Susanna Griso, después de este momento de tensión en plató, ha reaparecido ante las cámaras durante la gala de la III edición del Forbes Women Mujeres Influyentes en Madrid. Allí, la presentadora se ha sincerado sobre cómo vivió este momento con Sofía Cristo y ha desvelado el mensaje posterior que le envió a la DJ.

El mensaje de Susanna Griso

"Yo no era consciente de que llevaba 67 días sin venir al programa, me he quedado muy sorprendida porque la idea que tenía yo es que había pasado un mes y la última vez que pregunté por ella me parecía que era hace 15 días y me dijeron está bien, se está tomando un tiempo y tal. Y yo he querido ser muy respetuosa en ese sentido", ha comenzado diciendo la periodista. "Luego cuando acabó el programa le he enviado un mensaje y le he dicho, "oye, que sepas que tengo unas ganas tremendas de que vuelvas, pero no he querido atosigarte"", ha desvelado Susanna Griso, explicando que que si la hija de la vedette ha pedido "salud mental y cierto descanso lo que no quiere creo yo es que le estén preguntando en qué momento se incorpora".

Además, la presentadora no ha dudado en enviarle un mensaje públicamente, declarando que "tiene las puertas abiertas de "Espejo Público" para volver cuando ella se sienta mejor". Sobre cuándo cree que volverá, Susanna Griso ha expresado que "quiero pensar que va a ser después de navidades".