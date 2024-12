Jorge Javier Vázquez elogia la figura de Gonzalo Miró como tertuliano: "Habla siempre con rigor..."

Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más reconocidos de Telecinco, ha dedicado un espacio en su blog de la revista 'Lecturas' para alabar la trayectoria de Gonzalo Mirócomo tertuliano. El presentador de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'El Diario de Jorge' ha destacado la evolución del hijo de Pilar Miró, quien ha pasado de ser un rostro titubeante en los debates televisivos a convertirse en una figura sólida y respetada en programas televisivos de Atresmedia: "Más vale tarde", "La Roca" y "Espejo Público".

Según relata Jorge Javier Vázquez, ha sido durante una tarde de zapping cuando se reencontró con Gonzalo Miró en televisión y decidió subir el volumen para escuchar sus intervenciones. "Cuando hablan algunos de sus compañeros, lo bajo porque no quiero empezar la semana encabronado. Me gusta Gonzalo. Después de unos principios titubeantes ha encontrado su lugar en la televisión", ha escrito el periodista catalán. Además, el presentador de Mediaset ha elogiado la solvencia y el rigor con los que Miró aborda los temas de actualidad, y ha admitido que suele coincidir ideológicamente con él: "Siempre estoy de acuerdo con lo que dice y, cuando mi argumento se me queda corto, ahí está él para ayudarme a reafirmarme en mis ideas".

Gonzalo Miró fulmina a Bárbara Rey tras filtrarse sus fotos con el rey Juan Carlos laSexta

Por otra parte, Jorge Javier Vázquez ha destacado la capacidad de Gonzalo Miró para desmantelar con argumentos sólidos las figuras de históricos políticos socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra, especialmente cuando son presentados por la prensa como referentes del pasado. Asimismo, el expresentador de 'Sálvame' ha subrayado que Miró no se limita a opinar, sino que "conoce el paño" debido a sus vivencias personales, en referencia al conflicto que Alfonso Guerra tuvo con su madre, Pilar Miró, durante su etapa como directora de RTVE. "Guerra se la jugó a su madre con muy malas artes y eso Miró no lo perdona. No soporto a estos provectos políticos que juzgan con condescendencia la labor de los más jóvenes. Que se compren un púlpito y nos dejen en paz", ha afirmado Jorge Javier Vázquez, alineándose con el tertuliano en su crítica a las figuras históricas del PSOE.

Las palabras del periodista de Telecinco llegan en un momento en que Gonzalo Miró ha vuelto a ser tendencia por su contundente crítica hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su última intervención en "Más vale tarde", Miró calificó la política de Ayuso como "macarra, mentirosa, chulesca y permanentemente insultante", comparándola con líderes populistas como Donald Trump, Javier Milei y Boris Johnson. "Este tipo de política funciona. Lo preocupante es que le da resultados, no solo en Madrid, sino también a nivel internacional", afirmó Miró, quien alertó sobre los riesgos que supone para sectores clave como la educación pública y la gestión de servicios esenciales en la región madrileña.

Gonzalo Miró y Mariñó Montero en 'Espejo Público' Atresmedia

En otro orden de cosas, Gonzalo Miró no solo destaca en los debates políticos. Su presencia en múltiples espacios televisivos, deportivos y de entretenimiento, además de su participación en la actual edición de "Pekín Express", lo ha convertido en un colaborador omnipresente en los medios españoles. Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha concluido su elogio destacando la conexión que siente con Miró, a quien también sigue en redes sociales. "Lo veo en Instagram disfrutando con Loles León y Boris Izaguirre. Ya le he dicho a Boris que me tiene que llevar con ellos un día", ha comentado con humor.