Tamara Falcó clama contra el último plan de Sánchez: "No se puede censurar en un país libre"

La censura estuvo presente toda la noche en el plató de Antena 3, primero con la queja de Antonio Banderas, que fue uno de los invitados de anoche en el programa de las hormigas de Atresmedia, quién no dudó en atacar la autocensura que muchos compañeros se están infligiendo, limitando la libertad creativa por miedo a no gustar en una sociedad más escrupulosa con ciertos temas. Luego, llegó la mesa de tertulia de los jueves de "El Hormiguero" con Nuria Roca, Cristina Pardo, Juan del Val y Tamara Falcó, quién se pronunció de manera franca ante el último plan de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, la regeneración democrática, que no ha gustado mucho por las limitaciones que conciernen dicha propuesta.

Un plan que chirría por todos lados

Este plan, presentado en la tarde de ayer en el Congreso de los Diputados, fue comentado por todos los integrantes de la mesa, destacando la visión de la presentadora de "Mas Vale Tarde", quién declaró que "le hace desconfiar muchísimo y me genera recelo": "Que un gobierno legisle sobre la prensa cuando se están aportando informaciones que al Gobierno no le convienen, a mí, me chirría", declaró la periodista y presentadora del espacio vespertino diario de laSexta Cristina Pardo. Sin embargo, la respuesta más tajante fue dada por Tamara Falcó, que no daba crédito a la medida tomada por el Ejecutivo de este país. "No se puede censurar a la prensa en un país libre. No se puede. La verdad es que mi familia ha sido víctima de un montón de bulos... Pese a todo. Eso es de una dictadura", expusó la marquesa de Griñon, que encontró un nuevo apoyo en Juan del Val, que explicó las terribles consecuencias que puede tener esta ley y que "con este plan de regeneración democrática quieren intimidar y, por otro lado, crear un debate en el que quede que cualquier crítica hacia Pedro Sánchez es un bulo. Y cualquier medio que lo publique, es un pseudomedio", espetó finalmente uno de los guionistas más cañeros del programa que presenta Pablo Motos.

Así es el plan de regeneración democrática

El Gobierno español ha aprobado el Plan de Acción por la Democracia, un ambicioso paquete de 31 medidas destinado a fortalecer la transparencia institucional y combatir la desinformación. Entre las principales propuestas, destaca una reforma integral del Código Penal para proteger la libertad de expresión y la creación artística, eliminando delitos relacionados con la injuria a instituciones del Estado y sentimientos religiosos. También se actualizará la Ley de Secretos Oficiales, se creará un registro de medios, y se reformará la ley electoral para hacer obligatorios los debates electorales. El plan busca mejorar la confianza en las instituciones y adaptarse a los estándares europeos en materia de derechos fundamentales, pero de momento todos son críticas para el equipo de Sánchez, incluso de sus socios.