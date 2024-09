Hollywood regresa al "Hormiguero" de la mano de Johnny Deep

La inconfundible banda sonora de "Piratas del Caribe" anunciaba ayer en el plató de "El Hormiguero" que el mismísimo capitán Jack Sparrow visitaría el programa de Antena 3. Pablo Motos anunció anoche, antes de la entrevista con Edurne, que Johnny Deppvisitaría por primera vez "El Hormiguero", trayendo de nuevo el espacio de Atresmedia un pedacito de la magia de Hollywood a nuestro país.

Tim Burton alumbró a uno de los grandes actores de los 90

Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Deep ha conseguido la fama gracias a sus facetas como actor, productor y músico estadounidense. A lo largo de su carrera ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y ha recibido varios premios importantes, como un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César. Depp comenzó su carrera en 1984 con la película "A Nightmare on Elm Street", donde interpretó a Glen Lantz, una de las víctimas de Freddy Krueger. Su popularidad creció con su papel de Tom Hanson en la serie "21 Jump Street", que lo convirtió en un ídolo adolescente. Sin embargo, fue su papel en "Edward Scissorhands" lo que le trajo su primer reconocimiento crítico y una nominación al Globo de Oro. Depp ha trabajado en varias películas de gran éxito como "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" y sus secuelas, "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" y "Alicia en el país de las maravillas", entre muchas otras.

Una de las partes más destacadas de su carrera ha sido su colaboración con el director Tim Burton. Juntos, trabajaron en nueve películas, entre ellas "Edward Scissorhands", "Sleepy Hollow", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sweeney Todd" y "Alicia en el país de las maravillas". Estas colaboraciones han consolidado la relación artística entre ambos y han creado algunas de las interpretaciones más emblemáticas de Depp.

Entre sus películas más taquilleras destacan la saga "Piratas del Caribe", que recaudó más de 3,9 mil millones de dólares, "Alicia en el país de las maravillas", con 1024 millones, y "Charlie y la fábrica de chocolate", que logró 474 millones en ingresos globales. En 2010, la revista Vanity Fair lo ubicó como la segunda celebridad de Hollywood con mayores ganancias, estimadas en 100 millones de dólares. Además, la revista People lo nombró el "hombre vivo más sexy del mundo" en 2003 y 2009.

Toca dirigir

Johnny Depp visitará la próxima semana por primera vez el programa de Antena 3 para presentar "Modi - Three Days on the Wing of Madness", un biopic sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, donde Depp asume el rol de director por segunda vez en su carrera.

La película forma parte de la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián, y cuenta con la destacada participación de Al Pacino en el reparto.