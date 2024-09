Antonio Banderas carga en 'El Hormiguero' contra la autocensura: "Está limitando la creatividad, los artistas tienen miedo"

'El Hormiguero' de Pablo Motos sigue siendo un espacio de referencia para los grandes artistas. En su última emisión, Antonio Banderas y Marta Ribera visitaron el plató para hablar de su próximo proyecto: el musical "Gypsy", que se estrenará en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el 25 de octubre. Durante la conversación, ambos actores ofrecieron detalles sobre la obra, su proceso creativo y sus opiniones sobre el teatro y la vida artística.

"Gypsy" es considerado uno de los mejores musicales de la historia y ha sido galardonado con seis premios Tony y cuatro premios Laurence Olivier. Dirigido y producido por Antonio Banderas, la obra contará con Marta Ribera como protagonista. Banderas compartió su emoción por llevar este espectáculo a Málaga y aseguró que "las entradas ya están a la venta", invitando a todos a disfrutar del musical. Por su parte, Pablo Motos expresó su admiración por los musicales, destacando la importancia de verlos de cerca para no perderse los detalles. "Yo quiero ver los musicales desde cerca, si lo ves desde lejos te pierdes cosas, detalles", comentó el presentador.

Antonio Banderas y Marta Ribera hablaron sobre el arduo trabajo que están realizando para que el musical sea un éxito. "Ahora mismo estamos trabajando muy duro", explicó Banderas. "Somos mucha gente, y hemos trabajado a partir de la música y el guion original para crear nuestra propia interpretación. Esto genera mucha euforia y, a veces, algunos enfados, pero cuento con la paciencia de todos". Asimismo, Ribera destacó la intensidad del proceso bajo la dirección de Banderas. "Trabaja muy deprisa, pero es necesario. A veces es agotador, pero es necesario para que el producto final sea de calidad", confesó la actriz.

El actor malagueño no solo se refirió al esfuerzo tras el montaje de "Gypsy", sino también a la situación del teatro musical en España. "El teatro musical ha sido muy maltratado aquí. Si Marta hubiera nacido en Estados Unidos, sería una de las grandes actrices de teatro", comentó el actor, elogiando a Ribera. "El teatro musical es algo muy serio, pero en España no lo hemos comprendido como lo hacen los americanos", añadió. A pesar del desafío financiero que supone una producción de esta magnitud, Banderas dejó claro que no lo hace por el dinero. "Estamos trabajando a pérdidas porque es el espectáculo más ambicioso que hemos hecho. Aun llenando todos los días, vamos a perder dinero. Tampoco gano dinero con mis restaurantes", reveló. Sin embargo, subrayó que el verdadero éxito para él es hacer lo que le apasiona: "El éxito es hacer lo que quieres hacer, cuándo quieres hacerlo y cómo quieres hacerlo".

Antonio Banderas reflexionó sobre el arte y su impacto en la sociedad, defendiendo la importancia de la libertad creativa. "La autocensura está limitando la creatividad. Hay película que ahora mismo no se podría hacer. Grandes creadores se coartan a la hora de escribir una obra de teatro, hacer una película o hacer un cuadro", afirmó, aludiendo a cómo algunos creadores se coartan por miedo a las críticas. Para él, el teatro es un espacio de autenticidad, donde cada noche es diferente: "Cada día los shows son distintos, el público y los momentos cambian".

Ribera, por su parte, habló de la disciplina que implica el teatro musical, especialmente el cuidado de la voz. "Cuando termina la función, me callo y paso 10-11 horas sin hablar", confesó, explicando que utiliza una libreta para comunicarse. Banderas añadió que el cuidado vocal es "la disciplina más exigente del mundo".

Finalmente, Antonio Banderas dejó claro que su regreso al teatro no es una retirada del cine. "No me estoy refugiando en el teatro porque me esté retirando del cine", aclaró. Para él, el teatro es un arte auténtico, donde el contacto con el público y la energía del momento son únicos. "He vuelto a Málaga porque creo en el potencial de mi tierra y de mi país. Siempre he pensado que lo mejor está por venir", concluyó.