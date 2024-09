Terelu Campos reprocha con dureza la actitud de Jose María Almoguera

"De Viernes" protagonizó ayer un enésimo capítulo de la vida alborotada del clan Campos, tocandole el turno esta vez como voz cantante a José María Almoguera, que se sinceraba por primera vez delante de las cámaras y, además de desvelar en exclusiva los motivos reales de su divorcio, dejó un par de recados a su tía, Terelu, que tampoco se cortó un pelo y reprochó duramente a su sobrino su actitud en los últimos momentos de vida de la matriarca de la familia, María Teresa Campos, todo esto ante la atenta mirada de una madre, Carmen Borrego, que escuchó de primera mano que el problema con su hijo no se arreglará pronto.

Un final triste con su abuela

El programa nocturno de los viernes, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, aprovechó la presencia de las hermanas Campos para comentar en directo la reciente entrevista de José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos. José María, quien era el “niño de los ojos” de su abuela, habló con sinceridad sobre su dolor por no haber estado a su lado en los últimos momentos de su vida. Durante la entrevista, Almoguera explicó: "No estuve con mi abuela porque mi madre estaba muy deteriorada y sufría. Me dolía verla apagarse". Estas declaraciones generaron reacciones de Terelu Campos, su tía, quien no se mostró sorprendida, pero sí quiso expresar su postura.

Terelu reconoció que, aunque entendía que su sobrino pudiera sentirse molesto si alguien cuestionaba su versión, creía que su ausencia en los últimos tiempos de María Teresa debía ser analizada desde otra perspectiva. "¿Has pensado en lo que necesitaba tu abuela, en vez de pensar en ti? Yo siempre he pensado en mi madre", señaló con firmeza. Terelu subrayó que ella siempre había estado presente cuando su madre la necesitaba y recordó con dolor que María Teresa solo pudo ver a su bisnieto una vez.

Además, Terelu destacó que, aunque su sobrino afirmó que ella solo conocía un uno por ciento de su vida, su presencia había sido constante. "Es verdad que no he estado en el uno por ciento de su vida con Paola, pero siempre he estado en su vida. Él lo sabe", declaró con convicción. También compartió una conversación significativa que tuvo con José María tras su separación. "Me dijo que si lo hubiera sabido, hubiera hablado conmigo antes. Yo le respondí que siempre estaría ahí para él", reveló, reiterando su compromiso familiar. A pesar de las diferencias, Terelu dejó claro que no buscaba atacar a su sobrino, pero que defendería la verdad y a su hermana si fuera necesario: "No pretendo atacarlo, pero si cuenta algo que no se corresponde con la realidad y daña a mi hermana, responderé. No es que me vea en la obligación, me sale del alma", añadió. Finalmente, afirmó que su concepto de familia era algo profundamente arraigado, una lección que aprendió de su madre, María Teresa Campos.

Necesita tiempo para recuperarse

Durante su intervención en Telecinco, el entrevistado dejó claro que su madre no debía ser cuestionada como madre. "Mi madre no es cuestionable como madre", afirmó con rotundidad, asegurando que él y su hermana son las únicas personas con la autoridad para opinar al respecto. Estas palabras fueron agradecidas por su madre, Carmen, quien se encontraba en el plató y expresó que esa había sido una de sus mayores preocupaciones en esta situación.

Almoguera también repasó la evolución de su relación con su madre a lo largo del tiempo. "En mi infancia ha sido una madre maravillosa. Mi relación desde que soy adulto es buena", comentó, aunque matizó que debido a situaciones recientes, esa relación ha empeorado: "A raíz de estas últimas situaciones ha ido empeorando, pero antes era buena", explicó, refiriéndose al estado actual entre madre e hijo.