Nuria Roca recuerda que "lo pasó mal" trabajando con María Teresa Campos

Nuria Roca se ha pasado este mediodía por el plató de "Espejo Público" a pocos días de su debut televisivo personal en la temporada 24-25 con la cuarta sesión de "La Roca", el magazín vespertino dominical que lidera en laSexta. Haciendo un repaso a su carrera, la presentadora y escritora natural de Moncada ha hecho hincapié a principios del año 2000, en su etapa en Telecinco, coincidiendo con María Teresa Campos, admitiendo que fue "complicado" trabajar con la veterana maestra de ceremonias malagueña que nos dejó hace ya un año.

Discrepancias en la dirección

Todo ocurrió por desencuentros de la cadena con la propia María Teresa, ya que ambas partes querían a personas distintas para conducir el programa "Buenas Tardes" que dirigía la matriarca de la familia Campos. Mientras ella se decantaba por su hija Terelu, Telecinco apostaba por Nuria Roca, provocando un ambiente bastante tenso en el trabajo, tal y como confesaba en el plató de Antena 3 la propia Roca. "Con el clan Campos he tenido una relación muy buena personalmente. Profesionalmente, con María Teresa tuve mis más y mis menos trabajando. Fue complicado porque quizá no era el momento, ni para ella ni para mí, o no era la unión perfecta", espetaba la maestra de ceremonias valenciana, que admite que "lo pasó mal" en este tramo de su vida profesional. "Yo entiendo que ella hubiera preferido tener a su hija presentando, que lo hubiera hecho estupendamente, pero estaba yo. Ahí la perjudicada o la damnificada fui yo, que lo pasé muy mal", explicó finalmente la esposa de Juan de Val, que comentó que con el paso de los años consiguió reconducir la relación con María Teresa Campos, haciendo muchas migas con una de las presentadoras más míticas de la radio y televisión de nuestro país.

Ha trabajado con alguna Campos más

Roca recordó su trabajo con Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, destacando su profesionalidad como directora: "La tuve de directora, y fue una buena directora", comentó. Sin embargo, aún no ha coincidido en un plató con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, quien recientemente se ha sumado como tertuliana al programa "Vamos a ver" tras la cancelación de "Así es la vida". Aunque no la conoce personalmente, Roca expresó su admiración por Rubio: "La escucho hablar y creo que se defiende muy bien". Sobre su relación con la prensa, añadió: "Está buscando su sitio, y en ese proceso a veces uno se pierde. Nos ha pasado a todos", hablaba así finalmente Nuria Roca del resto de participes del clan de las Campos.