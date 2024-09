José María Almoguera confiesa por qué se divorció (nunca lo había contado)

José María Almoguera ha querido reclamar su hueco en el ‘star system’ como miembro de pleno derecho del clan Campos. Por ello, quiere contar su verdad y no solo en lo referente al conflicto que le mantiene alejado de su madre, Carmen Borrego. Son muchas las cosas que le separan de su progenitora, pero también en estos meses ha tenido que vivir el duelo que supone su fracaso matrimonial con Paola Olmedo. Por fin ha aclarado los motivos reales que le llevaron a poner punto y final a su unión. Una verdad que hasta ahora había preferido mantener en secreto, aunque en su día diese una exclusiva señalando a su madre como la culpable de todos sus males. Lo hizo mientras ella estaba en ‘Supervivientes’. Ahora, para alivio de su madre, ha contado la verdad y se ha hecho justicia como así ella pedía al inicio del programa, visiblemente nerviosa.

“A Paola la conozco en casa de mi mejor amiga, una noche y los dos sentimos interés. En ese momento fue un flechazo. Para mí era importante que Paola conociera a mi familia, no recuerdo que mi madre me dijera nada sobre ella cuando la conoció, ella nunca se ha metido en mis relaciones. Yo en ese momento sentía que quería estar con Paola para el resto de mi vida y por eso me casé. Cuando se lo conté a mi madre se emocionó, disfrutó con la noticia. La relación de Paola con mi madre al principio era muy buena, ella nunca me pidió que me alejara de mi familia y claro que alguna vez ha criticado a mi familia estando yo delante, pero como en todas las familias, en todas las familias cuecen habas”, detalla cómo era la convivencia de su mujer con las Campos, que un día se truncó y se convirtió en tensa.

Fue la exclusiva del embarazo, que la joven dice que su suegra vendió sin su consentimiento: “Cuando Paola se quedó embarazada se nos comentó para hacerlo los tres, pero nosotros luego viendo cómo estaban las cosas decidimos que no era el momento. Paola llevaba muy poco tiempo embarazada, no lo sabía todavía todo el mundo y decidimos que no había que hacerlo, que esto se tenía que parar, pero mi madre a pesar de todo lo hace sabiendo que nosotros no queríamos hacerlo”, le reprocha, coincidiendo en la versión de su exmujer. Pero esto tan solo añadió tensión a su matrimonio, el cual terminó porque él estaba atravesando un momento delicado psicológicamente: “Mi relación con Paola se acabó por el desgaste, porque yo no estaba bien. Cuando una persona está en un proceso depresivo no ve las cosas como las tiene que ver y es muy difícil gestionarlo. Era mejor que nos separáramos como nos separamos, manteniendo una buena relación, a que siguiéramos y acabáramos matándonos. Nuestra relación no se puede recuperar y tengo que decir que no hubo terceras personas”, aclara al fin que sufrió un cuadro depresivo, quitándole la culpa a su madre, como así dijo en su exclusiva al dar a conocer el final de su matrimonio.

“No es que ella me obligara a hacer la entrevista que dimos, pero sí que me dijo que eso se iba a hacer conmigo o sin mí. Entonces decidí ir yo también y poner un poco de freno en todo esto, a hacer las cosas lo mejor posible”. Parece que no salió como esperaba, como tampoco ha sucedido en la que ha dado Paola Olmedo en solitario en contra de su suegra. Carmen Borrego vende y un titular con ella era indispensable: “Yo no sabía que ella iba a hacer esa exclusiva y me sentó mal, ya no que la hiciera, sino que no me lo contara. Espero que no se aproveche de nuestra relación y de nuestra ruptura para ganar dinero. Sinceramente no creo que lo haga”, asegura con cierta esperanza. Tampoco por despecho, pues la joven con la que fue fotografiado en actitud cariñosa, dándose besos en plena calle, según él “esa chica solo es una chica, no es mi pareja ni lo va a ser. ¿Yo filtrar una foto y más de una persona anónima? Eso es que los que hablan no me conocen ni un pelo. ¿Alexia Rivas me conoce? ¿Cuándo me ha visto? Yo estoy soltero y tengo el listón bastante alto, así que dudo mucho que me haya visto con nadie”, aclara también estas dudas sobre su situación amorosa, tras poner fin a la cuestión que le llevó acabar su matrimonio, que no era precisamente culpa de Carmen Borrego como dijo.