Vaquerizo se pronuncia en 'Así es la vida' sobre su camiseta de la Legión: "Me toca el mismísimo coño"

Mario Vaquerizo visitó el plató de 'Así es la vida', el nuevo programa de las tardes de Telecinco, ayer, jueves 29 de junio. Su presentadora, Sandra Barneda, lo entrevistó y le preguntó por la polémica generada por una de sus fotos en Instagram. El líder de las Nancys Rubias subió una imagen suya en la que aparece en un aeropuerto con una camiseta de la Legión española, una prenda por la que injustamente ha recibido un aluvión de críticas.

Barneda sacó el tema de la siguiente manera: "Te tengo que preguntar por esa camiseta, por tus modelos. Tus estilismos últimamente han molestado bastante". El marido de Alaska comentó en el espacio vespertino de Mediaset:"Me da igual. Me toca el mismísimo coño... Yo no sabía que era una persona tan importante en este país".

La conductora del formato indicó: "Tú sabes que hay símbolos y símbolos y lo que significan". Él continuó, tajante: "El símbolo soy yo. ¿Quién soy yo para decir que un símbolo es bueno y otro no? Si estamos pidiendo respeto, respetemos todo. Yo creo en la libertad individual y de expresión. El problema no está en que te pongas una camiseta, está en esa gente que quiere cuestionarte a ti por ponerte esa camiseta. Me parece una falta de respeto. A mí mis padres me educaron en el respeto y la educación, en ser tolerante. Aquí últimamente no se tolera nada. Parece que estamos mirando hacia atrás, como los cangrejos".

Además, Vaquerizo recordó en 'Así es la vida' los ataques que recibieron Borja Iglesias y Aitor Ruibal, jugadores del Betis, por sus looks en una boda: "Ellos tuvieron que justificarse porque llevaban bolso". El entrevistado señaló que no tenía por qué dar explicaciones.

"Yo no me tengo que justificar ante nada ni ante nadie porque no considero que haya hecho nada malo. Lo mismo que me he puesto otros años una camiseta que pone 'maricón', me puedo poner también la camiseta del Cristo del Rey de la Muerte [Se refiere al Cristo de la Buena Muerte]porque me gusta mucho estéticamente hablando", declaró este.

Vaquerizo zanjó el tema así: "Nadie es quién para cuestionarme porque no me conoce. Y los que me conocéis no os ofendéis. Cada uno que haga lo que quiera".