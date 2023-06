Maxi Iglesias se confiesa en 'Así es la vida' sobre el grave percance que tuvo con un taxista

Hace poco más de una semana, un taxista denunció haber recibido un mal trato por parte Maxi Iglesias mientras el actor hacía uso de sus servicios tras una noche de fiesta. Al parecer, y según expuso el conductor del taxi, su actitud chulesca hizo que terminara echándole del vehículo. Al ser el primer invitado al plató de 'Así es la vida' en su esperado estreno, el actor madrileño tuvo la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos ante Sandra Barneda y César Muñoz, presentadores del sustituto estival de 'Sálvame' en Telecinco.

Sobre la polémica, en primer lugar, el actor destacó un importante detalle. El profesional aseguraba que los hechos habrían ocurrido hace dos meses, fecha en la que Iglesias aseguró que ni si quiera estaba en España: "Yo hace dos meses estaba en Los Ángeles".

"He salido muchas veces con mis amigos en taxis, Cabify, Uber, por supuesto. ¿Que vamos muy animados? Más que por supuesto. ¿Para qué se sale si no? Ahora, no tengo recuerdo de que ninguna persona que tenga que ofrecerte un servicio, ya no conductor, en general, pueda tener una queja", continuó el que fuera protagonista de 'Física o Química'.

"Si a mí me fallara la memoria tengo la suerte de que mis amigos son todos unos cerebritos y tienen mucha mejor memoria que yo y nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada", apuntó este a renglón seguido.

Ha sido entonces cuando Sandra Barneda le preguntó si se sentía identificado con la frase que el taxista asegura que le dedicó: "Tú cállate, que el que paga soy yo" "Me ha escrito mucha gente, y la gente que me conoce me ha dicho que de haberla liado en un taxi, habría acabado con el taxista de fiesta con nosotros, que eso puede pasar. Lo que le ha mosqueado mucho a mi gente es que yo no digo esa frase ni con ocho copas de más. Tú puedes estar muy contento y muy animado, pero al final el respeto es el respeto", zanjó Maxi Iglesias.

Por otro lado, el actor quiso aprovechar su paso por el flamante magazine para dejarle "un regalito de mierda" a la invitada de mañana en 'Así es la vida', Vanesa Martín. "¿A Vanessa Martín le va a gustar?", le inquirió la presentadora por la sorpresa. "Conozco a Vanesa, y he tenido la suerte de estar con ella en diferentes programas..., y le va a gustar a Vanesa; yo creo", afirmó el intérprete.