Víctor Elías se sincera con Risto Mejide y reveló cómo fue denunciar a su madre por adicta

Víctor Elías saltó a la fama en el 2003 interpretando a Guillermo Serrano en la mítica ficción de Mediaset liderada por Antonio Resines, aunque ya había aparecido de forma breve antes en la pequeña pantalla de nuestro país en grandes series como son 'Hospital Central' o 'Hermanas'. 'Los Serrano' le cambió la vida al intérprete madrileño, que tuvo que lidiar a una edad muy temprana con la fama y con las adicciones, en este caso, en casa por culpa de su madre, quien fue denunciada por el propio Víctor Elías cuando este tan solo tenía 13 años. Anoche estuvo en 'Viajando con Chester' y el ahora actor y compositor español se sinceró sobre este oscuro episodio de su vida ante Risto Mejide.

Una relación marchita

Víctor Elías compartió en una entrevista con 'Viajando con Chester' los duros momentos que vivió con su madre, Amelia del Valle, marcada por problemas de adicción. El actor relató cómo esa situación afectó profundamente su infancia: "Tenía un gran problema con las adicciones que la hacían convertirse en otra persona". A pesar de que reconocía que su madre era generosa y de buen corazón, admitió que, en sus peores momentos, podía transformarse en alguien irreconocible. Elías explicó que en un principio pensaba que los cambios de humor de su madre se debían al divorcio, ya que era solo un niño y no comprendía la magnitud de lo que ocurría. Esta situación lo llevó a esconder sus emociones, hasta que, con apenas 13 años, tomó la difícil decisión de denunciarla, con la esperanza de que eso la hiciera reaccionar.

Con el paso del tiempo, Víctor ha logrado ver la situación con mayor perspectiva. “Con los años no la culpo”, confesó, entendiendo que su madre también sufría. Lamentó no haber podido mantener una conversación sincera con ella, ya que su enfermedad persistió hasta el final. Amelia falleció en 2022. Aunque no pudo despedirse en persona, le envió un mensaje de amor el día antes, esperando que eso le brindara algo de paz.