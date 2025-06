Laura Escanes no duda entre Álvaro de Luna, Joan Verdú y Risto Mejide: "Está claro a quién mato y con quién me caso"

Laura Escanes inició en 2025 una relación con el esquiador alpino Joan Verdú. Antes del andorrano, la influencer y modelo barcelonesa fue pareja del cantante Álvaro de Luna pero el mayor compromiso hasta el momento de la vida de Escanes fue con el publicista y presentador de televisión Risto Mejide, con quién contrajo matrimonio en el año 2017 y tuvieron a Roma, el único hijo de ella y segundo del maestro de ceremonias de Mediaset, en el año 2019. Estos tres hombres de la vida de Laura Escanes han salido a la palestra durante el videopodcast 'B3TTER' (marca de snacks que está revolucionando la industria alimentaria, fundada en Barcelona, por dos jóvenes emprendedores, Alex Boisset y Adrià Cruz), ya que le han preguntado en la sección de preguntas picantes al final de la conversación a quién mataría, mantendría relaciones sexuales y se casaría entre Joan Verdú, Álvaro de Luna y Risto Mejide.

Respuesta canónica

Laura Escanes ha protagonizado un momento viral durante la entrevista cargada de humor y tensión cuando se enfrentó al clásico juego de "Casar, acostarse o matar". Los nombres que le plantearon no podían ser más comprometidos: su exmarido y padre de su hija, Risto Mejide; su expareja, el cantante Álvaro de Luna; y su actual novio, el esquiador Joan Verdú. Entre risas nerviosas y miradas cómplices al equipo, Escanes pidió que no pusieran su cara en pantalla justo cuando se anunciaban los nombres, anticipando el revuelo que sus respuestas podrían generar. “¡Hijos de puta!”, exclamó con humor al escuchar la lista, antes de tomarse un momento para decidir. Finalmente, lo dijo con una naturalidad que sorprendió: "Mato a Álvaro, me caso con Joan y... con Risto, porque si no me lo cargo, ¿sabes?”. Una respuesta directa que no dejó lugar a dudas y que provocó carcajadas en el estudio, pero también dejó entrever que, pese a las rupturas, Escanes mantiene una cierta lógica emocional hacia quienes han marcado su vida sentimental.

La elección de “matar” a Álvaro de Luna sorprendió, aunque Laura lo dijo sin maldad, dentro del juego. Justificó “acostarse” con Risto porque es el padre de su hija y no podía “cargárselo”. En cuanto a Joan Verdú, su “sí” para casarse mostró la buena etapa que vive con él. Entre risas y chupitos, respondió con naturalidad la influencer y modelo barcelonesa.