La villana de "Sálvame" reinó junto a Revilla en "Mask Singer"

"Mask Singer" regresó anoche tras una semana de ausencia a raíz de los especiales por la DANA y descubrió a dos máscaras en una gala frenética, en la que se sumó la incógnita de piña, generando diferentes opiniones entre los investigadores. El espacio que ocupa el Prime Time de los miércoles en Antena 3 fue líder de su franja, alcanzando un 11,9% de cuota, y se distancia entre +1,4 puntos y +3,3 puntos de sus competidores. Las dos máscaras descubiertas, brócoli y oveja, dejaron grandes momentos en otra noche mágica comandada por Arturo Valls.

Una noche llena de música y diversión

"Mask Singer" había sorprendido a los espectadores al desenmascarar a figuras nacionales reconocidas como Carl Lewis, Ana Obregón, José Luis Rodríguez "El Puma" y Manuela Carmena, cada uno con disfraces llamativos como Panda, Palomitas, Aguacate y Patita de Goma. Anoche, la emoción continuó con nuevos rostros nacionales en el centro de la atención. El primero en desvelar su identidad fue "Brócoli", un personaje que había dado pistas intrigantes sobre su popularidad entre los jóvenes y su constante actividad en redes sociales. Tras interpretar el tema "Quédate" de Quevedo, las especulaciones crecieron. Los jueces dieron sus apuestas: los Javis se inclinaron por Miguel Ángel Revilla, Ana Milán apostó por Gorka Otxoa, y Alaska pensó en Pedro Acosta. Finalmente, acertaron los cineastas, pues Brócoli era en efecto el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien confesó haber pasado dificultades con el disfraz. Entre agradecimientos y muestras de alegría, Revilla declaró que aún le quedaban muchas aventuras por vivir en la televisión, confirmando su espíritu incansable.

Poco después, el turno fue de "Oveja", quien también había generado intriga con sus pistas sobre su "jubilación científica" y sus habilidades acuáticas. Tras una impresionante interpretación de "Let Me Out" de Dover, Ana Milán, visiblemente sorprendida, no acertó con ninguna predicción y terminó sugiriendo el nombre de la nadadora Mireia Belmonte. Javier Ambrossi pensó en la olímpica Gemma Mengual, Alaska mencionó a Leire Martínez, y Calvo apostó por Amaia Montero.

La villana de "Sálvame" reino junto a Revilla en Mask Singer Antena 3

La sorpresa llegó cuando la máscara cayó y apareció María José Campanario, dejando a todos atónitos, especialmente a Alaska, que pensaba que se trataba de una cantante profesional. Campanario, esposa de Jesulín, agradeció la oportunidad y comentó que la experiencia la había ayudado a superar la vergüenza. Entre risas, reveló que incluso su esposo desconocía su participación.

Con Oveja y Brócoli desenmascarados, ahora solo quedan en competencia Tiburón, Corazón, Mosca y Piña, aumentando la expectativa del público por los próximos episodios del programa en esta primera tanda de "Mask Singer".