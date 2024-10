"El hijo del viento" irrumpe con fuerza en "Mask Singer"

Con más de 2,6 millones de espectadores únicos y una cuota del 14,7%, "Mask Singer 4" arrasó en su estreno en la franja del Prime Time con una primera gala cargada de emociones y sorpresas, con dos máscaras cazadas. La primera, al vuelo, ya que los Javis tenían muy presente la voz de Ana Obregón, que se escondía tras el disfraz de Palomitas. El descubrimiento de Panda sí fue más arduo de lograr y cuando se descubrió el pastel, todos los presentes se quedaron enmudecidos al descubrir que debajo de la máscara se encontraba el mismísimo "hijo del viento", con un total de 10 medallas olímpicas sobre su cuello, el atleta estadounidense Carl Lewis.

Música, espectáculo y mucha diversión

La cuarta temporada de "Mask Singer" arrancó con fuerza en su primera gala, donde seis máscaras compitieron en el escenario: Tiburón, Corazón, Panda, Oveja, Mosca y Palomitas. La gala sorprendió desde el primer desenmascaramiento, revelando a una leyenda del atletismo mundial, Carl Lewis, el "Hijo del Viento", oculto bajo la máscara de Panda. Lewis interpretó el clásico "YMCA", sorprendiendo tanto al público como a los investigadores.

Alaska expresó su admiración por Lewis, recordando cómo marcó a su generación. Los investigadores también se mostraron impactados y agradecidos por su participación. A lo largo del programa, habían barajado nombres como Jason Lee, Pau Gasol, Nick Carter o incluso Will Smith, mientras en redes sociales se especulaba con David Hasselhoff o Antonio Banderas. Finalmente, nadie pudo prever que la leyenda del atletismo sería la estrella detrás de Panda.

La segunda desenmascarada de la noche fue Palomitas, quien llegó al programa con ciática, despertando curiosidad entre los investigadores. Javier Calvo fue el primero en sospechar su identidad, y aunque Alaska pensaba que podría ser Samantha Vallejo-Nágera y Ana Milán apostó por Ana de Armas, Calvo acertó al identificarla como Ana Obregón. La actriz y presentadora volvía al programa, donde anteriormente había sido investigadora, ahora como concursante tras la máscara de Palomitas.

Muchas incógnitas por resolver

Las otras máscaras que continúan en la competición dieron mucho de qué hablar. Oveja, la primera en actuar, dejó a los investigadores con dudas. Ofreció pistas como "si la experiencia fuera un grado, yo ya tendría el máster" y "he cultivado unas flores de película". Tras su interpretación de "Discoteka" de Lola Índigo y María Becerra, Javier Calvo apostó por Amaia Montero, mientras Alaska mencionó a Alba Flores y Ana Milán sugirió a Lidia Valentín. Las redes, por su parte, apuntaron a nombres como Lara Álvarez, Chanel o Ana Mena. Mosca fue la máscara que más desconcertó a los investigadores. A pesar de las pistas, como "soy ágil y una excelente voladora" y "brillo con luz propia", su voz no permitió determinar si era hombre o mujer. Tras su actuación de "As it was", los investigadores lanzaron diversas teorías. Ambrossi mencionó a la influencer Lola Lolita, mientras que Ana Milán pensó en Pablo Motos. Las redes sociales tampoco se pusieron de acuerdo, mencionando opciones como Abraham Mateo, Manu Ríos o Dani Fernández.

Corazón, la primera máscara doble de la noche, interpretó el clásico "You're The One That I Want" de "Grease". Ana Milán y Alaska apostaron con confianza por Tamara e Íñigo Onieva, mientras los Javis se decantaron por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Las redes añadieron otras parejas como Yotuel y Beatriz Luengo o Edurne y David de Gea.

Finalmente, Tiburón hizo una actuación memorable al ritmo del "Tiburón". Los investigadores sugirieron a famosos como Leo Harlem, Joaquín Sánchez y Dani Rovira. Las redes apoyaron mayoritariamente la teoría de que se trataba del futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, conocido por su carisma y sentido del humor.