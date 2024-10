María José Campanario da señales de vida desde el hospital e indica que está mejor

Momentos complicados para María José Campanario. La revista “Semana” reveló entre sus páginas que la odontóloga había sido intervenida en el hospital San Juan Grande, en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, sin ofrecer muchos más detalles salvo que abandonó las instalaciones con un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado.

Se suponía que Campanario se iba a recuperar en casa de la operación, pero las alarmas comenzaron a sonar cuando se publicó que había tenido que volver al hospital poco después para ser intervenida una vez más. “La cosa es más seria de lo que parece. A raíz de una operación por una infección la han tenido que volver a ingresar dos semanas. La preocupación es evidente”, explicó el periodista Raúl González en el programa de Antena 3 “Espejo público”.

Ya ha pasado casi una semana desde este segundo ingreso y no llegan noticias de María José Campanario, un silencio que no ayuda a rebajar la preocupación entre la opinión pública. Sin embargo, ha sido la propia odontóloga la que ha dado señales de vida en las últimas horas, y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Campanario se divierte en línea con un juego de palabras con el que además puede interactuar con otros usuarios, y tal y como indica su último post en Threads, una red social similar a X -otrora Twitter-, ha estado jugando recientemente.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.threads.net/@mery_land_/post/DA8xWzCN_5q||| Publicado por @mery_land_ Ver en Threads ]]

Una señal que indica que Campanario se encuentra mejor, lo suficientemente bien como para poder coger el móvil y entretenerse unos minutos mientras se divierte con el juego.

Su marido, Jesulín de Ubrique, no se ha separado de ella en ningún momento y se ha convertido en uno de sus principales apoyos en esta mala racha que atraviesa, a pesar de que recientemente era él quien sufría un grave susto de salud.

A principios de septiembre, el torero ingresó de urgencia en el Hospital Regional Universitario de Málaga a consecuencia de una angina de pecho que sufrió mientras disfrutaba del fin de semana en el Rincón de la Victoria. “Recuerdo que empecé a sentir un malestar general. Me encontraba fatigado, con ganas de vomitar y sentía unos fuertes pinchazos en el cuello, como si me estuviesen dando palos sin piedad. Yo pensaba que era debido a una contractura muscular, pero, a las tres y media de la mañana, los dolores comenzaron a ser cada vez más intensos. Era un dolor que no sabría describir”, relató el diestro en “¡Hola!” sobre los angustiosos momentos que vivió y de los que, por fortuna, ahora se está recuperando.