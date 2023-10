¿Qué político regresa, hoy 4 de octubre, a 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ abrió sus puertas, el pasado martes 3 de octubre, a dos actores españoles cuyo talento no pasa desapercibido. Blanca Suárez y Enric Auquer visitaron el espacio de Antena 3 para promocionar ‘Me he hecho viral’, la nueva comedia que ambos protagonizan y que estará disponible en salas cinematográficas el próximo 11 de octubre.

La trama de esta ficción de humor narra la historia de una joven que descubre, en pleno vuelo, que su marido le es infiel. Su reacción ante tal noticia la convierte en protagonista haciéndose viral. Tras esto, al regresar a casa se da cuenta que su vida, tanto personal como profesional, ha cambiado completamente.

Miguel Ángel Revilla celebra su 80 cumpleaños en "El Hormiguero" Atresmedia

La semana está a la mitad y Pablo Motos cuenta con una visita muy especial para este miércoles 4 de octubre. El invitado de hoy se trata de un político cuya presencia en ‘El Hormiguero’ roza el número 30 siendo el invitado que inauguró el Club Infinity. Miguel Ángel Revilla, o conocido como el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria vuelve junto a las hormigas moradas para hablar y analizar la actualidad política.

Revilla cuenta con una larga trayectoria y experiencia política. Entre sus cargos se encuentra la presidencia de la comunidad autónoma y su influencia y sabiduría nunca queda en el olvido gracias a su estilo directo y cercano. Casi dos meses después de las elecciones generales del 23 de julio, el cántabro hablará sobre la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y las negociaciones que Pedro Sánchez está llevando a cabo para conseguir la amnistía política.