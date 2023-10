Enric Auquer explica en 'El Hormiguero' porqué no pudo besar a Blanca Suárez en su última película

'El Hormiguero' recibió a los actores Blanca Suárez y Enric Auquer, que debutaba en el programa. Ambos acudieron al espacio de Pablo Motos para hablar de 'Me he hecho viral', la comedia que protagonizan y que llega a los cines el próximo 11 de octubre. La película cuenta la historia de una joven que, en pleno vuelo con su marido, descubre que él le es infiel. Su airada reacción dentro del avión convierte a la protagonista en la sensación viral del momento y, a su regreso a casa, su vida cambia radicalmente.

La peli "comienza con mi personaje, Mabel, que se va de luna de miel con su marido, Nico Furtado, y se entera en el avión que le es infiel, y se arma un buen lío, los pasajeros lo graban y se hace viral la bronca. Entonces la vida de Mabel da un giro de 360º grados", así resumió la película Blanca Suárez.

Respecto a su papel, Enric comentó que "Es un fisioterapeuta huérfano que está muy triste pero que se enamora de Mabel, ¡De Blanca Suárez!"

El largometraje se centra en el efecto de las redes sociales, ¿cómo llevan los artistas el mundo de las redes? "Yo no tengo redes sociales y estoy súper orgulloso. Soy una persona más sana sin redes", aseguró el intérprete catalán.

"A mí no me obsesionan, pero soy consciente de que tiene cierta repercusión a la hora de publicar algo. Tengo muy clara las líneas que no me apetece pasar", expresó por su parte la artista madrileña, que suma más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Enric acabó la película de milagro: "Cuando salía del rodaje me caí por una escalera y me rompí tres ligamentos y el astrágalo, también cogí covid y una gripe intestinal... Tuvimos que posponer un beso con Blanca varias veces. ¡Ya hay que estar malo para no besarse con Blanca Suárez!", contó el artista.

Otro dilema que sugiere la película es cómo de grave es que tu pareja te lea los mensajes del móvil. Para la actriz madrileña "es gravísimo. Es una de las mayores falta de respeto que puedes tener con tu parejo: todos tenemos derecho a tener nuestro micro-mundo y un lugar sano y salvo donde guardar nuestra intimidad. Si no, esa persona no merece la pena".