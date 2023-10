¿Quién es el futbolista que visita hoy 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ cerró su segunda semana con una visita de infarto. Carmen Maura, una de las chicas Almodóvar, acudió al espacio de Pablo Motos para hablar de su último proyecto audiovisual llamado ‘Mi otro Jon’ y se estrenará en las salas de cine el próximo 20 de octubre. En dicha ficción, Maura interpreta a una mujer que está enferma y a la que comunican que le queda poco tiempo de vida. Gracias a un experimento científico, logrará vivir sus últimos días con plenitud introduciéndose en el cuerpo de un recién fallecido.

Además la intérprete madrileña confesó cuál era su secreto para mantenerse tan bien a sus 78 años. Maura, además de hacer pesas también practica aquagym. ‘’Prefiero decir mi edad y que me digan ‘qué bien estás’, a no decirla y que me digan ‘qué mayor’’’, bromeaba la protagonista de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’.

Ferran Torres celebra uno de sus goles ante Italia AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

El programa de Antena 3 sigue su curso entrando al ecuador del mes de octubre y recibiendo a un futbolista de élite profesional, Ferrán Torres. El delantero valenciano, que juega en el FC Barcelona e internacional de la Selección Absoluta, visita por primera vez ‘El Hormiguero’ para hablar de cómo es jugar en uno de los mejores clubes del fútbol español y mundial además de confesar que sintió al ganar la Liga y la Supercopa de España. A pesar de ser la primera vez de Torres, la noche del lunes promete con este joven de 23 años.