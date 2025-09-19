¿Quién madruga el finde? El público que se engancha a "Aruser@s Weekend"

Madrugar un sábado o un domingo ya no es sinónimo de silencio y tostadas solitarias. Ahora es sinónimo de risa, ritmo y actualidad con "Aruser@s Weekend", el nuevo invento de la factoría Arús que ha convertido las mañanas del fin de semana en terreno fértil para el entretenimiento en directo. Hans Arús, al frente del espacio, ha tomado el testigo de su padre y lo ha hecho a lo grande: subiendo la audiencia y conquistando nuevos públicos.

Desde su estreno, "Aruser@s Weekend" ha logrado mejorar la franja de laSexta con un aumento de hasta 2,8 puntos de share respecto al curso pasado. En solo dos fines de semana, ya acumula una media del 6,9% de cuota, superando al competidor directo y demostrando que el humor inteligente, el ritmo ágil y la actualidad bien filtrada también tienen su sitio los días de descanso.

¿La fórmula del éxito? La misma que ha hecho de "Aruser@s" un fenómeno: actualidad masticada con ironía, secciones reconocibles, un equipo coral que conecta con el público y ese estilo único que ellos mismos bautizaron como "humorning televisivo", y que ahora funciona igual de bien a las 08:30 de un sábado. La audiencia lo agradece: en Target Comercial ya roza el 10% de cuota, y brilla en comunidades como Asturias, Cataluña o Euskadi.

Hans Arús no está solo. Rocío Cano, María Moya, Marc Llobet, Taty Arús, Arthur Arús y Sebas Maspons lo acompañan en este proyecto que parece más una reunión familiar que un plató de televisión. Esa cercanía, esa complicidad natural entre colaboradores, es una de las claves del magnetismo del programa.

El fin de semana, tradicionalmente un territorio complicado para la programación matinal, se ha convertido para laSexta en una oportunidad inesperada de liderazgo gracias a esta extensión del formato diario. La audiencia responde porque reconoce el tono, pero también porque descubre contenidos exclusivos y una forma de empezar el día con una sonrisa sin caer en lo superficial.

Mientras "Aruser@s" sigue marcando cifras récord entre semana con un 14,5% de media y liderando en espectadores únicos, "Aruser@s Weekend"confirma que el humor en directo también puede ser protagonista más allá del lunes. Y lo mejor es que apenas están calentando motores.