Así ha sido el regreso de 'Aruser@s' en laSexta con pique familiar y nuevas secciones

Alfonso Arús ha sido uno de los primeros en volver de las vacaciones y este lunes ha estrenado el nuevo curso televisivo con la octava temporada de 'Aruser@s' en laSexta, que llega por partida doble con la edición de fin de semana que presentará su hijo Hans cada sábado y domingo.

El presentador no ha dejado pasar la ocasión para recordarlo, a través de un irónico intercambio de "pullas" entre padre e hijo. "Está robando, literalmente, las secciones del programa. Se ha quedado con la votación de 'El imbécil de la semana' para él. Me la roba de los viernes y se la apalanca para los sábados", ha comenzado quejándose el conductor del programa matinal.

Su hijo rápidamente le ha replicado haciéndole saber que "votará gente con criterio, que aquí no tenéis". Ante su respuesta, su padre ha proseguido en un tono divertido: "Tú, que has llegado aquí el último, quién eres para robarnos un histórico".

A partir del 6 de septiembre, Hans Arús se pondrá al frente de 'Aruser@s Weekend', una entrega especial donde se repasará lo mejor de la semana y que contará con material inédito y secciones propias que irán cebando en el programa diario a lo largo de la semana.

Novedades

El regreso de 'Aruser@s' también ha supuesto el estreno de nuevas secciones, entre ellas 'La matraca', que se encargará de presentar Elisabeth López cada día y cuyo objetivo es resumir en un minuto "de qué van a hablar todos los programas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche", según ha explicado el presentador catalán.

"Situamos en un lado a políticos, contertulios y presentadores afines, que incluso ahora también imparten lecciones, y del otro lado lo mismo. Así le damos al público todo bien simplificado y nos ahorramos mucho tiempo", ha especificado.

La nueva temporada también cuenta con nuevo plató: "Hemos hecho una remodelación del plató, como el estadio Santiago Bernabéu, lo hemos tapado. Antes cuando llovía nos mojábamos, ahora ya no", ha expresado Arús, aunque en su opinión "ha habido un pequeño problema" porque les han "empequeñecido a todos" y parecen "minions" por el nuevo tamaño de las sillas y la mesa.