Primer pase de micros en 'OT 2025': así fueron las actuaciones de la Gala 1 y las valoraciones de los profesores

Los fans de 'OT'están enhorabuena esta semana con el estreno de la edición 2025 de uno de los certámenes musicales más queridos y seguidos de nuestro país. 'OT 2025'iniciaba este lunes con fuerza, sobre todo en las concursantes chicas, que pusieron el listón muy alto. El lunes fue turno del reparto de temas y en la tarde de ayer, durante un nuevo programa de 'Conexión OT', los espectadores pudieron visualizar el primer pase de micro de los 16 aspirantes y las valoraciones del claustro de profesores, destacando la actuación de Lucía y Carlos, que emocionaron a los profesores con su interpretación de la canción 'La danza de las libélulas' de Manuel García.

Las valoraciones del primer pase de micros

El primer pase de micros de la Gala 1 de 'OT 2025' arrancó con Cristina y Guillo interpretando 'APT', sorprendiendo a los profesores por la conexión y la energía que demostraron en apenas tres días de trabajo. Noemí les recordó la importancia de cuidar la técnica con el micrófono, mientras Manu les aconsejó entrenar resistencia cantando y corriendo. El turno continuó con Judit y Claudia y su 'Carita Triste', donde se señalaron problemas de tempo y falta de fuerza, aunque Mamen destacó la mejora de Claudia y Pablo pidió trabajar más la afinación. Salma y Max se enfrentaron a 'We Don’t Talk Anymore', defendiendo bien la melodía pese a necesitar más movimiento escénico; Mamen subrayó la buena colocación vocal de Max y la posibilidad de crecimiento en Salma. Con 'Canijo' de Judeline, María Cruz y Téyou lograron entusiasmar al jurado, que alabó su frescura y autenticidad, mientras Vicky las apodó “las reinas del flow”.

Después fue el turno de Crespo y Guille con 'Mariposas', un tema exigente en el que Manu y Mamen señalaron cierta pérdida de precisión al “venirse arriba”, aunque destacaron la buena progresión de Crespo. Olivia e Iván ofrecieron una versión de 'I Like The Way You Kiss Me', donde Manu y Pablo coincidieron en que hacía falta más sutileza, mientras Mamen pidió más fuerza en los acentos e Iván recibió críticas por algunos desafines. Lucía y Carlos emocionaron con 'La danza de las libélulas', tanto que La Dani reconoció haber llorado con la actuación. El dúo formado por Laura Muñoz y Tinho cerró los pases individuales con 'Against All Odds', en el que Laura se mostró afectada tras olvidar la letra; los profesores le recordaron que es algo humano y destacaron su capacidad para recomponerse. El broche lo puso el tema grupa 'Yo quiero bailar', con una sorpresa añadida: Noemí Galera grabará un “Dímelo” que sonará durante la gala, un gesto simbólico para animar a los concursantes en su primera gran cita en el escenario.

Canciones de la Gala 1 de 'Operación Triunfo'