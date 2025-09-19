La imposición de un influencer marroquí a su cita en First Dates para repetir: "Convertirte al Islam e ir más tapada"

First Dates da siempre que hablar. Algunas de sus citas son surrealistas y prácticamente inverosímiles, aunque también ofrece datos curiosos. Richard Pena, encargado de amenizar la llegada, desveló un órgano "se apaga" durante las primeras semanas de romance. La última edición del programa de Carlos Sobera dejó una de las comidas más llamativas en mucho tiempo como se pudo ver desde el primer segundo emitido de cita.

Los protagonistas fueron Hamza, un joven creador de contenido de origen marroquí de 21 años, y Gisela, joven extremeña de 19 años. Todo comenzó con risas desde el primer momento puesto que ella conocía al chico, que comenzó con humor: "Entonces el rollo ese de TikTok te gusta, ¿no? Sabes algo de mí, no te tengo que contar tanto". Ella opina diferente: "Me lo tienes que contar, te he visto de refilón, aunque alguna vez me he metido".

Sin la ESO y con nulo conocimiento de la geografía

Hazma comienza explicando que no trabaja, que se encuentra estudiando. Todo lo contrario ocurre con Gisela: "Yo no valgo para eso", afirmaba. El joven marroquí se sorprendió al conocer que su cita "tampoco" tenía la ESO y ella le cuenta su historia: "Me salí y me metí con las uñas, tengo el curso de uñas, pero no... me tengo que apuntar". "Es un título básico, pero no pasa nada, por eso ya no tiene que ser mala o buena persona", reflexionaba Hazma.

Tras ello, empiezan a hablar de sus respectivos lugares, comenzando por Badajoz. "¿Cómo está allí la cosa?", pregunta Hazma a Gisela. Él tiene una amiga ahí, pero no recuerda el lugar exacto. Para que comprenda la dificultad, le dice del lugar que viene él: "Yo soy de Vica, de Almería, ¿sabes donde está?". La sorpresa total de Hazma llega cuando además de no saber el pueblo, tampoco sabe ubicar a Almería.

Su cara es un poema y se genera el que parecía que iba a ser el momento más llamativo de la cita. "¿Cómo no vas a saber donde está Almería, Gisela, Andalucía?", decía desesperado. Le pregunta por otras ciudades como Mucia o Málaga y al ser la respuesta también negativa, no puede callarse: "Tú el mapa lo tienes un poco perdido", comenta Hazma. "Yo sé donde está Portugal y España", responde la joven que se inteta excusar ante la sorpresa de su cita. "Badajoz sé donde está porque estoy allí y está al lado de Portugal", confiesa Gisela.

Segunda cita, con una condición religiosa

El momento que se ha vuelto viral en redes, todavía más que el anterior, es cuando tienen que decidir si seguir conociéndose. Hamza es muy directo sobre una segunda cita: "Sí, pero con una condición: si en un futuro nos queremos casar, tienes que convertirte al Islam, ir más tapada y sobre todo arrepentirte de lo que has hecho antes, las relaciones sexuales". La respuesta de Gisela es directa y la da apenas segundos después de que Hazma termina: "Yo lo aceptaría, pero en un futuro si nos enamoramos".

"Yo creo que sí", sentencia entonces Hazma. Después es el turno de Gisela: "Yo la verdad que sí tendría una segunda cita porque es muy atento... Lo de la silla me ha gustado mucho y es muy divertido", afirma sonriente. "Eres más bueno que en TikTok", concluye Gisela justo antes de que ambos se levanten con una sonrisa de oreja a oreja.

Matización en redes sociales

Hazma lanzó un mensaje en su cuenta de 'X': "Vamos a ver, yo soy el chico, ¡obviamente es humor! Evidentemente no coacciono, fui a dar show y a crear polémicas para un experimento social. Y dar debate. Espero que llegue a bastante gente mi mensaje. La chica y yo nos hemos entendido gracias". El revuelo en redes sociales es grande y mucha gente no está nada de acuerdo con esta condición que impuso.