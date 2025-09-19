Comic-Con Málaga 2025 suma más celebridades al evento que transformará Europa

La cuenta atrás ya ha comenzado para uno de los eventos más esperados del calendario friki internacional: la San Diego Comic-Con llega por primera vez a Europa, y ha elegido Málaga como su puerta de entrada. Del 25 al 28 de septiembre de 2025, la ciudad se transformará en una meca para fans del cine, las series, los cómics y los videojuegos. Y por si la expectación no era suficiente, el cartel de invitados sigue creciendo con estrellas de primera línea.

Entre los últimos nombres confirmados destacan Dafne Keen, la joven actriz que deslumbró como X-23 junto a Hugh Jackman en "Logan", y que ahora brilla en producciones como "Deadpool y Lobezno", "The Acolyte" o "La materia oscura". A ella se suma Gwendoline Christie, icono televisivo gracias a su papel como Brienne de Tarth en "Juego de Tronos" y rostro clave en franquicias como "Star Wars", "Sandman" o "Miércoles". Dos incorporaciones que refuerzan el atractivo internacional de la convención.

Pero no son las únicas caras conocidas que pisarán el FYCMA. Brian Austin Green, inolvidable como David Silver en "Beverly Hills 90210", también ha confirmado su asistencia. Con una carrera que lo ha llevado de las series noventeras a la ciencia ficción de "Terminator: Las crónicas de Sarah Connor", su presencia es puro guiño nostálgico para varias generaciones de fans.

Y si hablamos de voces icónicas, no puede faltar Ashley Eckstein, la mujer que dio alma a Ahsoka Tano en "Star Wars: The Clone Wars" y "Rebels". Además de actriz, es una figura destacada en el activismo por la inclusión en la cultura fan, gracias a su marca "Her Universe". Su visita promete ser uno de los encuentros más emotivos y reivindicativos del evento.

Todo esto, sin olvidar que el gran invitado de honor será Arnold Schwarzenegger, leyenda viva del cine de acción con títulos como "Terminator", "Depredador" o "Desafío total". Junto a él, ya se han confirmado nombres como Luke Evans, Norman Reedus, Melissa McCarthy, Pedro Alonso, Taz Skylar, Josef Fares, Nobuo Uematsu o Rie Tozuka.Más de 300 horas de contenido y la participación de gigantes como Disney, Funko, Bandai o Nintendo hacen de esta cita algo irrepetible.

Málaga no solo acogerá el evento dentro del FYCMA, que por primera vez será ocupado en su totalidad, sino que también estrenará una extensión exterior de 22.000 metros cuadrados con atracciones, zonas gastronómicas y un escenario propio. Lo que antes era impensable, ahora es una realidad: la Comic-Con pisa suelo europeo y lo hace con la fuerza de una superproducción de Hollywood.