El refrescante sabor de las buenas noticias

Quedan pocas semanas para que «Disfruta Madrid» complete su primer año en las pantallas de Telemadrid y lo hará con la satisfacción de convertirse en uno de los estrenos más exitosos de la televisión autonómica, ya que sus datos de cuota de pantalla siempre han superado la media del canal. Algo que no puede pasar desapercibido, pues no se trata del telediario o una transmisión deportiva ni taurina, que suelen ser los espacios más vistos, y que cobra una mayor importancia cuando hablamos de un formato blanco, optimista, con un enfoque cultural y con una especial atención al sector primario, elementos que son enriquecidos con una producción impecable en riguroso directo, la ayuda de la realidad virtual y aumentada en el plató y el buen rollo que desprenden sus presentadores Minerva Piquero y Jota Abril.

Tan atractiva resultó la propuesta de «Disfruta Madrid», que Minerva, después de 13 años alejada de las cámaras, no se resistió a volver a las pantallas, según lo confesó a LA RAZÓN: «Cuando llegó la llamada y me contaron con detalle el proyecto tardé muy poco en aceptar. Por una parte, siempre quise estar en Telemadrid, pero el hecho de contar cosas positivas de nuestra Comunidad, de nuestra cultura, hacerlo de una manera amena, siempre con optimismo, fue lo que más me motivó, a pesar de que no me pareció sencillo. Sin embargo, hay un equipo maravilloso y compartir la con Jota lo ha hecho todo mucho más fácil». Y es que su compañero, Jota Abril, cree saber la razón de esa química que desprenden en plató: «A Minerva y a mi nos gusta la sonrisa. Tenemos un guion, pero lo hacemos nuestro y salen cosas muy divertidas, nosotros lo disfrutamos de verdad. Para mí es un lujo, la admiro mucho desde su época de Antena 3, es muy extrovertida y alegre y creo que esa energía se transmite a los hogares que nos ven, porque sabemos que nos ven personas de todas las edades, es un programa muy familiar».

Sin embargo, como dice Minerva, «la magia se produce afuera. Lo mejor de nuestro programa son los reporteros, las historias que nos cuentan son maravillosas. Yo misma he aprendido cosas de la Comunidad de Madrid que no tenía ni idea, como que tenemos un mar artificial donde se prueban los avances técnicos de barcos de todo el mundo, o que hay jóvenes que, tras terminar sus estudios universitarios, se convierten en ganaderos o se dedican al pastoreo a apenas unos kilómetros de Madrid… Poder llevar un poco de conocimiento, de cultura, contar dónde estamos, qué tenemos, por qué estamos a la vanguardia y muchas curiosidades de nuestra Comunidad es muy gratificante». «Además, necesitamos noticias positivas, el optimismo hace falta en televisión. Esta división de conmigo o contra mí, me da igual que sea en la política, en el fútbol o en la calle, no va con nosotros. Hace falta mostrar algo para todos, que somos más gente buena que mala, que hay más naturaleza que asfalto y eso intentamos. Es un programa que propone muchos planes para salir y disfrutar de nuestro entorno, porque Madrid tiene mucho más de lo que aparenta que tiene, nosotros nos vamos a los rincones más desconocidos del patrimonio arquitectónico de la Comunidad, hablamos con los abuelos que nos cuentan sus historias, con los agricultores que nos enseñan sus secretos o con jóvenes que, por ejemplo, te instalan una huerta en cualquier espacio con sol que tengas en tu casa, como lo han hecho en mi terraza», añade Jota.

Aunque la cantidad de planos exteriores siempre son un balón de oxígeno en televisión, la producción ha querido darle más frescura a «Disfruta Madrid» con la conexión que siempre genera el directo y con la novedad de la realidad aumentada, algo nuevo para Minerva, pero con lo que se ha familiarizado rápidamente, porque, dice, «soy muy actriz, muy payasa, me imagino los bichos y salto, me asusto, es muy divertido. Tengo la virtud de que, cuando estoy delante de un croma, estoy metida en la escena. El equipo hace un trabajo excepcional y lo que queramos soñar, lo podemos tener, eso hace que tengamos una audiencia muy joven también». «Tengo la sensación de que acaba el programa y te quedas, no sólo con una sonrisa, sino con algo en la cabeza que seguramente no sabías de Madrid y eso me parece maravilloso», concluye Minerva y define perfectamente lo que sucede en «Disfruta Madrid». A partir del 4 de septiembre el programa pasa a ser diario e incorpora a María Gracia.